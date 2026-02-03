Itt vannak a részletek: a rezsistop minden fogyasztóra azonos feltételekkel vonatkozik

Szerző: Gondola

A kormány a januári rendkívüli hideg miatt rezsistopot vezetett be, amely a 2013-ban elindított rezsivédelmi politika elveivel összhangban minden fogyasztó számára azonos feltételekkel biztosít kedvezményeket – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára.

Az intézkedés kiterjed a földgázra, a távhőre és a villamos energiára, valamint minden számlázási módra. Célja, hogy a kormány a rendkívüli hideg miatt keletkezett, mintegy 30 százalékos többletfogyasztást kompenzálja a háztartások számára, anélkül hogy a rezsivédelmi rendszer alapvető működését megváltoztatná.

Czepek Gábor felidézte, hogy 2010-ben a háztartások rezsiköltségei akár a jövedelmük 30 százalékát is elérhették, míg egy Századvég-kutatás szerint ma egy kétkeresős háztartásnál ez az arány 1,7 százalékra csökkent. Hangsúlyozta, hogy a magyar rezsicsökkentési modell az atomenergiára, a hosszú távú földgázbeszerzésekre és a rezsivédelmi alapra épül.

A kedvezmény automatikusan jár a földgáz- és távhőfogyasztóknak, míg a villamosenergia esetében nyilatkozat alapján érvényesíthető. Az intézkedés részletes szabályait a Magyar Közlönyben megjelent rendelet tartalmazza.