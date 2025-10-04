Nagy János: nem az ország tartja el a falvakat, a magyar falvak tartják meg az országot

Nem az ország tartja el a falvakat, hanem a magyar falvak tartják meg az országot - mondta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár szombaton a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszegapátiban.
Nagy János a falufa avatásán kifejtette, minden község története "az itt élő és a korábban itt élt családok sorsfonalaiból van összeszőve". A falufa pedig pontosan ennek a megjelenítése.
Emlékeztetett, az első falufát Kékedi László alkotta meg, minden vármegyében elhelyeznek egyet a Magyar Falu Program pályázatának keretében és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően. Szombaton a tizenharmadikat avatták fel.
A mű tetején kelet felé néző, felfelé forgó naprozetta az életre utal. Egyik oldalára a 800 lelkes községben ma élő családok nevei, a másik oldalára a korábban a településen élt, mára kihalt családok nevei kerültek fel.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
A miniszterelnök szerint Magyarország érdeke, hogy Ukrajna mint állam fennmaradjon, de ez nem jelentheti azt, hogy „mi tartsuk el és mi tartsuk fenn” a szomszédos országot.
"Felháborító, hogy a gyermekek védelmének ügyét politikai haszonszerzésre próbálják felhasználni, miközben, amikor kormányon voltak, semmit nem tettek, ezt követően pedig, amikor csak lehetett, következetesen akadályozták a szabályozás szigorítását" - olvasható Soltész Miklós bejegyzésében.
Rétvári Bence elmondta azt is, hogy egyre több német, holland választja lakóhelyéül a Dunakanyart vagy a Balaton-felvidéket.