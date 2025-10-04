Nagy János: nem az ország tartja el a falvakat, a magyar falvak tartják meg az országot

2025. október 4. 19:05

Nem az ország tartja el a falvakat, hanem a magyar falvak tartják meg az országot - mondta a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár szombaton a Hajdú-Bihar vármegyei Körösszegapátiban.

Nagy János a falufa avatásán kifejtette, minden község története "az itt élő és a korábban itt élt családok sorsfonalaiból van összeszőve". A falufa pedig pontosan ennek a megjelenítése.

Emlékeztetett, az első falufát Kékedi László alkotta meg, minden vármegyében elhelyeznek egyet a Magyar Falu Program pályázatának keretében és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek köszönhetően. Szombaton a tizenharmadikat avatták fel.

A mű tetején kelet felé néző, felfelé forgó naprozetta az életre utal. Egyik oldalára a 800 lelkes községben ma élő családok nevei, a másik oldalára a korábban a településen élt, mára kihalt családok nevei kerültek fel.

MTI