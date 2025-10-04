Orbán Viktor: fix 3 százalékos hitel indul a vállalkozásoknak

2025. október 4. 18:05

Fix 3 százalékos kamatozású 150 millió forintos felső értékű hitelkonstrukció indul a magyar kis- és középvállalkozások számára a tervek szerint október 6-tól - jelentette be a miniszterelnök a Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón szombaton Budapesten.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) közös sajtótájékoztatót tart Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével (j) a Karmelita kolostorban 2025. október 4-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán



Orbán Viktor hangsúlyozta, beérett a kormány és az iparkamara együttműködésének első látványosabb gyümölcse, köszönetet mondva a kamarával korábban megkötött megállapodásért is.

Ma az európai gazdaságról lényegében csak rossz híreket lehet hallani - emlékeztetett.

A kormány gazdasági stratégiáját négy pontban összegezte: a saját otthonteremtéshez nyújtott 3 százalékos hitel, a vállalkozások nyújtandó hasonló hitel, a családok adócsökkentése és emellett a vállalkozásokat célzó adócsökkentések.

Most a második pillérről beszéltünk: hogyan tudjuk a magyar vállalkozásokat olyan hitelhez juttatni, amelyet könnyen igénybe vehetnek, jelentős segítséget nyújt a számukra, nem bürokratizált, szabad felhasználású, a kamata fix, tehát a fölvétele nem jelent beláthatatlan kockázatot a vállalkozások számára, és eljuttatása a vállalkozókhoz egy kitaposott ösvényen keresztül történik, mert már van egy mechanizmus.

Elsősorban a kkv-knak nagy segítség, mivel rugalmasan igényelhető, szabadon felhasználható - mondta Orbán Viktor.

MTI