Törvénytelennek minősítették a legfőbb ügyész menesztését, de ellenlépések történnek

2025. december 14. 16:05

Érvényesül a jogállamiség a közel-keleti államban. A szembenálló felek pró és kontra érvelnek.

Izraelben az alkotmánybíróságként is működő legfelsőbb bíróság törvénytelennek minősítette a legfőbb ügyész korábbi kormányhatározatokkal történt menesztését vasárnap kimondott ítéletében.

A legfelsőbb bíróság kibővített, hét bíróból álló tanácsa egyhangúlag érvénytelennek ítélte az izraeli kormány határozatát

Gali Baharav-Miara legfőbb ügyész hivatalából történt felmentéséről.

A bírók megsemmisítettek két olyan kormányhatározatot, melyek megváltoztatták a legfőbb ügyész megbízatásának megszüntetését szolgáló eljárást. "Ennek megfelelően Baharav-Miara továbbra is jogszerűen tölti be tisztségét, minden ebből fakadó következménnyel együtt" - írták szakvéleményükben Izrael legmagasabb jogi grémiumának tagjai.

A bírák szerint számos

súlyos eljárási hibát vétett a kormány,

ami érvénytelenné teszi Baharav-Miara menesztését.

A legfőbb bíróság döntését elsőként Slomo Karhi kommunikációs miniszter támadta meg, aki azt állította, hogy az ítélet "törvénysértő". Felszólította a kormányt, hogy "véglegesen és ténylegesen mozdítsa el a legfőbb ügyészt, akadályozza meg a belépését a kormányhivatalokba, és haladéktalanul nevezzen ki megbízottat".

"Ez mindannyiunk próbatétele. Fékekre és

ellensúlyokra van szükség a teremtmény ellen, amely fellázadt teremtője ellen.

A kormánynak még ma döntenie kell: nem fogadjuk el a legfelsőbb bíróság durva beavatkozását a kormány hatáskörébe. A legfőbb ügyész leváltása a törvény szerint kizárólag a kormány hatásköre" - jelentette ki Karhi.

A kormány két héttel ezelőtt bojkottálta a legfelsőbb bíróság tárgyalását a Baharav-Miara leváltása elleni beadványokban, határozatuk védelmében nem jelent meg a kormány képviselője, s az ülést kevesebb mint két perc után törölték.

Ezek után a bíróság csak a felek írásban benyújtott álláspontja alapján hozta meg ítéletét, melyben leszögezték, hogy a kormány azon döntése, amellyel megkerülték az Aser Grunis volt legfelsőbb bírósági elnök vezette kiválasztó bizottságot, és helyette miniszteri bizottságot hoztak létre a főügyész leváltására, egyáltalán nem felel meg a jogi követelményeknek.

Az ítélet kitér arra is, hogy a kormány válasznyilatkozata nem adott részletes választ a beadványokra, és nem tartalmazott olyan érdemi jogi érvelést, amely megváltoztathatta volna a bíróság következtetését.