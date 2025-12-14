Egyetemistákat gyilkolt meg egy tébolyult az amerikai Providence-ben

Szerző: MTi/gondola

2025. december 14. 13:04

A liberális fegyverviselési törvény rendre szedi áldozatait az USÁ-ban.

Két diák meghalt és többen megsebesültek egy egyetemi lövöldözésben Providence városában szombaton este.

A hatóságok közlése szerint a Brown Egyetem egyik épületében egy tanteremben fegyveres nyitott tüzet diákok csoportjára. A fekete ruhát viselő támadó elmenekült a helyszínről, hajszát indítottak utána, a kutatáshoz a lakosság segítségét kérték.

Brett Smiley, Providence polgármestere a helyi idő szerint késő este tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a két halálos áldozat mellett kilencen sebesültek meg, egy kivételével mindannyian egyetemi hallgatók. A sebesültek közül többek állapota válságos.

A hatóságok a támadást követő órákban arra kérték az egyetemen tartózkodókat, hogy maradjanak védett helyen, mert az elkövető továbbra is szabadlábon van.

Dan McKee, Rhode Island állam kormányzója közölte, hogy minden lehetséges forrást rendelkezésre bocsátanak a nyomozáshoz. A helyi rendőri erők mellett a nyomozásban részt vesznek szövetségi hatóságok, így a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is.

Donald Trumpot tájékoztatták a történtekről. Az elnök újságírók előtt szörnyűségesnek és szégyennek nevezte az erőszakos támadást, és későbbre ígért részletes reagálást.