Labdarúgó NB I - Kuttor Attila nem tudott túljárni Bognár György eszén

Szerző:

2025. december 14. 17:08

Két nagyszerű magyar edző, Kuttor Attila és Bognár György csapata mérte össze tudását: a jobb együttes győzött.

A Paks simán, 2-0-ra győzött a sereghajtó Kazincbarcika vendégeként a labdarúgó Fizz Liga 17. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén, Mezőkövesden.

Fizz Liga, 17. forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC-Paksi FC 0-2 (0-1)

Mezőkövesd, v.: Molnár

gólszerzők: Szendrei (40., 60.)

sárga lap: Slogar (13.), Rasheed (74.), illetve Szendrei (45.), Szekszárdi (64.), Balogh (67.), Vécsei (92.)

KAZINCBARCIKA SC:

Juhász - Baranyai, Rácz (Makrai, 63.), Rasheed, Deutsch (Ubochioma, a szünetben) - Szőke, Meszhi, Kártik (Major, 80.), Sós - Slogar (Prosser, 80.), Könyves

PAKS:

Kovácsik - Osváth, Szekszárdi, Szabó J., Vécsei, Zeke (Silye, 92.) - Balogh, Papp K., Horváth K. (Pető, 77.) - Szendrei (Haraszti, 77.), Tóth B. (Böde, 66.)

A meccs első félidejében egyoldalú játék folyt a pályán. A Paks azonnal magához ragadta a kezdeményezést, gyakorlatilag a játékrész végéig óriási fölényben futballozott és - főleg beadások után - számos helyzetet alakított ki. Ugyanakkor gólt egészen a 40. percig nem szerzett, elsősorban a kiemelkedően védő Juhász Bence miatt.

A szünet előtt nem sokkal aztán már ő is tehetetlen volt, miután egy bal oldali szabadrúgást követően Szabó János jól csúsztatta meg a labdát, amit Szendrei közelről a kapuba passzolt.

A fordulás után sokkal bátrabb hazai csapat futott ki a gyepre, így kifejezetten élvezetes játék alakult ki.

Mindkét együttes előtt adódtak ígéretes lehetőségek, gólt viszont ismét a továbbra is fölényben játszó paksiak szereztek. Szendrei második találata pedig el is döntötte a három pont sorsát.

Ennek ellenére a folytatásban is jó iramú volt a meccs, felváltva forogtak veszélyben kapuk, a Kazincbarcika azonban szépíteni sem tudott.