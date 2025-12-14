Bakondi György: közbiztonsági válság a kontinensen az agresszív migránsok miatt

Szerző: MTi/gondola

2025. december 14. 11:09

A korrupt brüsszeli szélsőség a háború erőltetésével a hadiiparnak akar kedvezni - valószínűleg ellentételezésért -, a migráció ránk szabadításával pedig a nemzetállamokat akarja megszüntetni - nem tudni, csak sejthetni, milyen mögöttes érdekből.

Az illegális bevándorlással kapcsolatban alkalmazott humanitárius felfogás az európaiak számára súlyos teherré vált, közbiztonsági válsághelyzet alakult ki Európa-szerte - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombat délután.

Bakondi György emlékeztetett rá, hogy tíz évvel ezelőtt egy óriási migrációs hullám érte el Magyarországot, és akkor a kormány egy népszavazással megkérdezte a magyarokat arról, mi történjen a problémával. A válaszadók 84 százaléka úgy vélekedett, hogy az illegális bevándorlást meg kell állítani, ezt pedig a kabinet meg is cselekedte - mondta.

Hozzátette, ez "nagyon komoly politikai támadásokat váltott ki" nyugat-európai uniós államok, valamint a központi apparátus részéről, akik akkoriban teljes mértékben humanitárius kérdésként kezelték a problémát. Megjegyezte,

Magyarország sok olyan európai állam számára példa lett, amelyeket elért a migrációs hullám.

Kifejtette, az ország abban mutatott példát, hogy "ha a politika akarja, és ennek megteremtik a jogi feltételeit, akkor az illegális bevándorlók tömeges beözönlését, itteni jogellenes működését meg lehet akadályozni".

Ez a fajta példamutatás nem tetszett az Európai Uniónak (EU), és Magyarországot jelenleg is folyamatosan bírságolják azért, mert nem engedi át a kerítésén az érkezőket, hogy az országon belül bírálják el menekültkérelmüket - tette hozzá.

A belbiztonsági főtanácsadó szerint azóta számos nemzetállam "újított",

Olaszország például Albániába viszi az illegális bevándorlókat,

de Dánia, Hollandia és Ausztria is foglalkozik a kérdéssel. Tavaly ez Európai Parlament (EP) megszavazta a migrációs paktum végleges formáját, amely szerint a migránsokat azokban az államokban kellene elosztani, ahol jelenleg nincsenek - fűzte hozzá.

Úgy folytatta, a paktum szerint három kategóriába sorolhatók az uniós tagállamok: ahol migrációs veszély van, ahol fennáll ennek a veszélynek a kockázata, és ahol nincs ilyen rizikó. Amely országok nem fogadják be az illegális bevándorlókat, pénzfizetéssel válthatják ki ezt a kötelezettséget, kivéve ha a brüsszeli központ válsághelyzetet állapít meg - mondta.

Bakondi György felhívta a figyelmet arra: semmilyen kritérium nincs a migrációs paktumban sem arról, hogy mi alapján ítélhetnek meg válsághelyzetet egy adott államban, ez teljes mértékben a bizottság mérlegelésén múlna.

Szerinte minden válsághelyzet - például a koronavírus-járvány, a migrációs válság vagy a háború - "a föderális Európa irányába terelte a központi döntéshozatalt".

Keresték azokat a megoldásokat, amelyekkel kikerülhetik a nemzetállami vétót - mondta.

Hangsúlyozta, a legfrissebb ilyen ügy az, hogy a bankban lévő lefoglalt orosz vagyon Ukrajnának történő átadásáról

"egy cseles szavazási rendszer kialakításával kerülnék el a magyar vétót".

Kiemelte, az ilyen megoldásoknak olyan negatív következményeik lesznek, amelyek "súlyosan változtatják meg" az EU eredeti jogi szabályozását, gazdaságpolitikai rendeltetését.

A belbiztonsági főtanácsadó arról is beszélt, az unió központi apparátusa már az előző parlamenti választáskor is tett kísérletet arra, hogy az EU elképzeléseihez jobban illeszkedő,

a nemzeti kérdéseket inkább háttérbe szorító pártokat segítsen hatalomra.

Szerinte azok az álláspontok, amelyeket a Tisza Párt vagy a Demokratikus Koalíció (DK) politikusai kifejtettek, akár a migrációról, arra utalnak, hogy elfogadnák az unió elvárásait.

Bakondi György a beszélgetés végén emlékeztetett, hogy Magyarország világosan fogalmazott az illegális bevándorlással kapcsolatban, a magyar miniszterelnök pedig több ízben is kiemelte: az ország nem fogad be illegális bevándorlókat sem keletről, sem nyugatról.