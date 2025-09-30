Nemzeti Vágta - Pénteken kezdődik Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenye Szilvásváradon

2025. szeptember 30. 10:34

Pénteken kezdődik a háromnapossá bővült 18. Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovasversenyének futamait, melyen több mint 100 lovas indul, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban rendezik meg.

Az esemény kommunikációjával foglalkozó ügynökség hétfői közleménye szerint pénteken tartják a Nemzetközi Rendőr Lovasversenyt, amelyen szimultán gyorsasági és ügyességi verseny, lövészet, tűz- és hordóugratás során is összemérik ügyességüket a hazai és nemzetközi indulók. A verseny döntőjét vasárnap rendezik - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint szombaton látható a 14-17 évesek részvételével a Kishuszár Vágta, majd a 10-13 évesek küzdenek a győzelemért a Huszárgyerek Vágta előfutamaiban, de aznap tartják a felnőttekkel a Nemzeti Vágta előfutamait is.

A Fogatvágtát, a Kocsitoló verseny előfutamait, a Győri Ördöglovasok produkcióját, valamint a méneshajtást szintén a Nemzeti Vágta második napján rendezik meg - írták.

Hozzátették: vasárnap 9 óra 30 perctől tartják a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamait, az új versenyszám, a Hagyományőrző huszárverseny előfutamait, valamint a Vágtass, ugorj, hajts! díjugrató és kocsi páros versenyt is.

Szintén a Nemzeti Vágta harmadik napján tart bemutatót a HaZám Lovasudvar, a Gömöri Lovas Egyesület, a pónilovas gyerekhuszárok, a Helvéciai Lovasbetyárok és a Győri Ördöglovasok is, ezen kívül az érdeklődőket 1848-49-es csatajelenet bemutató és történelmi lovasfelvonulás is várja - olvasható a közleményben.

Az összegzésben kiemelték, hogy vasárnap tizennégy órakor kezdődnek a döntők: a Kocsitoló verseny, a Huszárgyerek Vágta, a Nemzetközi Rendőr Lovasverseny, a Fogatvágta, a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta fináléja, amelyek 16 óra 40 percig tartanak.

A Nemzeti Vágta döntője 16 óra 50 perckor veszi kezdetét, a műsort a méneshajtás zárja - hangsúlyozták.

A lovasünnep mindhárom napjának eseményei élőben követhetők a Médiaklikk és az M4sport.hu oldalán, a döntő futamokat pedig vasárnap 15 órától élőben közvetíti a Duna csatorna. A nézőket a csatorna műsorvezetői, Rátonyi Kriszta és Fodor Imre várják - olvasható a közleményben.

A 18. Nemzeti Vágtára jegyeket korlátozott számban a www.vagta.hu oldalon lehet vásárolni - áll az összegzésben.

MTI/Gondola