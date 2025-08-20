Tűzijáték
2025. augusztus 20. 23:08

A drónnal készült felvételen tűzijáték Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án. MTI/Máthé Zoltán

mti
