Oroszország titkos hálózatot hozott volna létre...

2025. szeptember 20. 14:03

Hamisnak nevezte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő azokat az értesüléseket, miszerint Oroszország titkos hálózatot hozott volna létre 35 ezer ukrán gyermek átnevelésére, de csütörtöki sajtótájékoztatóján kifejezte Moszkva készségét arra, hogy ellenőrizzen bármilyen, gyerekekre vonatkozó információt.

Zaharova arra reagált, hogy az amerikai Yale Egyetem Közegészségügyi Iskolájának (School of Public Health) humanitárius kutatólaboratóriuma jelentést tett közzé, amelyben azt állította, hogy Oroszországban egy 210 intézményből, egyebek között iskolákból, kolostorokból és szállodákból álló hálózatot hoztak létre, ahol egy "titkos program" keretében mintegy 35 ezer, Ukrajnából elhurcolt gyermeket nevelnek át.

"Ez egy igazi tudományos felfedezés, mert az ukrán kormány legfrissebb adatai, amelyeket a kijevi rezsim diplomatái, képviselői és tisztviselői terjesztenek, 20 ezerre rúgnak. Úgy tűnik, a Yale School of Public Health még további 15 ezret talált" - nyilatkozott Zaharova.

"Hol van ez a plusz 15 ezer? Kik ők? Van nevük, vezetéknevük, útlevéladataik? Megismétlem: korábban 100 ezer is volt, azt megelőzően pedig egymillió is. Elvileg bármilyen számot ki lehet találni, mert senki sem veszi a fáradságot arra, hogy bármilyen tényt felmutasson, és senki sem visel semmilyen felelősséget" - tette hozzá.

A szóvivő a jelentés adatait hamisnak nevezte. Mint mondta, Ukrajna nem próbálta nevekkel és tényekkel alátámasztani ezeket a vádakat, és csak egyszer, 2025. június 2-án, Isztambulban adott át az orosz tárgyalóküldöttségnek egy 339 névből álló listát. A lajstrom azonban az ellenőrzés után nem bizonyult teljesen hitelesnek, mert felnőttek és olyan gyermekek is szerepeltek rajta, akik soha nem jártak Oroszországban vagy már régen elhagyták az országot.

Leszögezte, hogy az orosz külügyminisztérium kész ellenőrizni az ilyen adatokat, függetlenül attól, hogy mikor és ki teszi közzé őket.

"Ha van adatuk arról, hogy mely 210 oktatási intézményről van szó, hogy mely vezetéknevekről van szó, nem utasítjuk el, minden tényt kivizsgálunk. Számunkra ez valóban prioritás. Minden, gyermekekkel kapcsolatos helyzetet készek vagyunk kivizsgálni. Adják át az adatokat, mi ellenőrizni fogjuk őket" - mondta Zaharova újságíróknak.

Az orosz külügyi szóvivő "náci őrülteknek" nevezte az ukrán Mirotvorec weboldal szerzőit, amiért hét, kettő és kilenc év közötti életkorú orosz gyermeket felvettek az Ukrajna ellenségeit nyilvántartó adatbázisukba, a személyes adataik közzétételével.

A szóvivő azt mondta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal, hogy újabb támadásokat helyezett kilátásba a leningrádi régóban lévő Uszty-Luga-i olajkikötő ellen, beismeri személyes részvételét az oroszországi civilek és a polgári infrastruktúra objektumai ellen végrehajtandó terrorcselekmények tervezésében. Megismételte azon orosz álláspontot, miszerint Ukrajna számára az atomfegyvermentes, semleges, blokkon kívüli státusz jelentené a biztonsági garanciát.

Zaharova egyebek között bejelentette, hogy Oroszország nem tervezi lezárni határait az EU-tagállamok állampolgárai előtt vagy hogy korlátozza a beutazásukat "semmilyen politikai vagy egyéb intézkedéssel". Közölte, hogy az Egyesült Államok még nem reagált a két ország közötti közvetlen légiforgalom helyreállítására vonatkozó, február végén előterjesztett orosz javaslatra.

MTI