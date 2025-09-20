Csaknem duplájára nőtt az állattenyésztés a nemzeti kormányzás óta

2025. szeptember 20. 13:09

Csaknem duplájára nőtt az állattenyésztés a nemzeti kormányzás óta - közölte az Agrárminisztérium (AM) pénteken az MTI-vel.

A közlemény idézte Hubai Imrét, az AM mezőgazdaságért felelős államtitkárát, aki az OMÉK-MÁSZ 30. jubileumi közgyűlésén. Kijelentette, az állattartásnak továbbra is kulcsfontosságú és meghatározó szerepe van és lesz is az agráriumban.

A Hungexpon megtartott eseményen Hubai Imre elmondta, a kormány tudatos politikájával a nehéz időkben is segítette és a jövőben is segíteni fogja a gazdálkodókat.

Hubai Imre kiemelte, erős magyar mezőgazdaság nincs erős, szuverén magyar állattenyésztés nélkül. Hozzátette, az agrárium stabilitását a növénytermesztés és az állattenyésztés hatékony és egységes működése adja. A kormány 2010-es hivatalba lépése óta az állattenyésztés 171 százalékkal bővült.

Az államtitkár hangsúlyozta, a Magyar Állattartók Szövetsége (MÁSZ) a magyar állattenyésztés eddigi eredményeiben meghatározó szerepet töltött be és most is aktívan hozzájárul az ágazat fejlődéséhez. A MÁSZ ereje az összefogásban, szaktudásban, a mértéktartásban, a tradíciók és az értékek képviseletében rejlik - mondta.

Kifejtette, a Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv keretein belül több mint 5651 milliárd forintot fordítanak az agrárium megújítására. A kormány legutóbbi döntése alapján a keretösszeg mintegy 55 százaléka, 3153,6 milliárd forint jut agrár-vidékfejlesztésre.

Az államtitkár kiemelte, idén a ragadós száj- és körömfájás megbetegedések kezelésében szerzett tapasztalatokat át kellett ültetni a mindennapokba. A jövőben is biztosítani kell az állattartó gazdaságok hosszú távú, biztonságos működését, kiemelt figyelmet fordítva a megelőzésre. Erre a kormány 12,5 milliárd forintot biztosított idén, az állati tetem elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatására pedig 4,5 milliárd forint áll rendelkezésre. A magyar élelmiszeriparnak nyújtott támogatások szintén segítik az állattartó gazdálkodókat. Az Agrárminisztérium továbbra is fontos partnerként tekint a Magyar Állattenyésztők Szövetségére és a tenyésztőszervezetekre – szögezte le Hubai Imre a tárca közleménye szerint.

MTI