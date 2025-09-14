Robbanás az oroszországi orjoli régióban
2025. szeptember 14. 12:03

Vasúti pályaellenőrzés során robbanószerkezeteket találtak a síneken az oroszországi Orjol megyében, a detonáció következtében két ember életét vesztette, egy pedig megsebesült – közölte szombaton Andrej Klicskov, a régió kormányzója a Telegram-csatornán.

Klicskov szerint a hatóságok keresik a robbantás felelőseit. A Maloarhangelszk-Glazunovka szakaszon több személyvonat vesztegel, szervezik az utasok buszokkal történő elszállítását.

Orjol megye légterében a múlt héten, vasárnap és szerda éjjel összesen 18 drón lőttek le. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

A régióval szomszédos Brjanszk és Kurszk megyében május végén és június elején közúti és vasúti hidak omlottak össze robbantásos merényletek következtében.

MTI
MTI Hírfelhasználó