Robbanás az oroszországi orjoli régióban
2025. szeptember 14. 12:03
Vasúti pályaellenőrzés során robbanószerkezeteket találtak a síneken az oroszországi Orjol megyében, a detonáció következtében két ember életét vesztette, egy pedig megsebesült – közölte szombaton Andrej Klicskov, a régió kormányzója a Telegram-csatornán.
Klicskov szerint a hatóságok keresik a robbantás felelőseit. A Maloarhangelszk-Glazunovka szakaszon több személyvonat vesztegel, szervezik az utasok buszokkal történő elszállítását.
Orjol megye légterében a múlt héten, vasárnap és szerda éjjel összesen 18 drón lőttek le. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.
A régióval szomszédos Brjanszk és Kurszk megyében május végén és június elején közúti és vasúti hidak omlottak össze robbantásos merényletek következtében.
MTI
