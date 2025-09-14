Többen megsérültek egy madridi bárban történt robbanásban
2025. szeptember 14. 14:07

Legkevesebb 25 ember megsérült, közülük többen súlyosan egy bárban bekövetkezett robbanásban Madridban szombaton - közölték a helyi hatóságok.

Az első hivatalos tájékoztatás szerint a szerencsétlenség a spanyol főváros Puente de Vallecas nevű kerületében működő vendéglátó-helyiségben történt kora délután.

Sajtóértesülések szerint a robbanás erejétől ledőlt a bár egyik belső fala, és kár keletkezett az épület lakásaiban is, amelyben a bár működött.

A lakókat a kiérkező hatóságok evakuálták, majd lezárták és biztosították az épületet. Átvizsgálták a bár romjait is további sérültek után kutatva. A spanyol közmédia (RTVE) azt jelentette, hogy senki sem rekedt odabent.

Több szomszédos épület is megrongálódott, a károk felmérésére drónokat is használnak. A robbanás helyszínét a hatóságok lezárták.

Az El País című napilap úgy tudja, hogy gázszivárgás okozhatta a robbanást.

MTI
