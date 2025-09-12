A kormány minden eszközével fellép a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen

A kormány határozottan, minden eszközével fellép a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. A szeptember 10-11-i országképzéssel hivatalosan is kezdetét vette Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének soron következő nemzetközi átvilágítása, mellyel a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készülünk - tájékoztatta az MTI-t a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön.
Megjegyezték: a Moneyval rendszeres időközönként vizsgálja a tagországokat, illetve javaslatokat tesz, hogy azok a közös irányelvek segítségével még hatékonyabban léphessenek fel a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. Magyarországon a legutóbbi ilyen vizsgálatra 2016-ban került sor.
A tájékoztatás szerint szeptember 10-11-én szakmai fórum zajlik hazánkban a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében, a Moneyval szakértőinek részvételével.
Az esemény egyik fő célja, hogy a pénzmosás elleni fellépésben érintett hazai szereplők tájékoztatást kapjanak az érvényes nemzetközi elvárásokról, valamint a világ valamennyi országára kiterjedő országvizsgálati ciklus aktualitásairól.
A szakmai rendezvényen a pénzmosás elleni szabályozási és felügyeleti szervek, valamint a bűnüldözési és igazságszolgáltatási hatóságok mellett az érintett piaci ágazatok is nagy számban képviseltették magukat.
A rendezvényt Nicola Muccioli, a Moneyval elnöke, Túri Anikó, az NGM közigazgatási államtitkára és Hornung Ágnes, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felügyeletéért felelős kormánybiztos nyitotta meg.
Bevezetőjében Nicola Muccioli elismeréssel nyilatkozott a magyar hatóságok részvételéről a Moneyval munkájában és hangsúlyozta: az országvizsgálat során kiemelt jelentősége van az együttműködésnek mind Magyarország és a Moneyval, mind a hazai érintettek között - tájékoztatott a tárca.
A közleményben Túri Anikó emlékeztetett: a legutóbbi, 2016-ban lezajlott országvizsgálat során Magyarország pénzmosás elleni rendszere már bizonyított.
A hazai kormányzati és piaci szereplők azóta változatlanul elkötelezettek a hatékony pénzmosás elleni harc mellett, ezt mutatja az is, hogy az elmúlt időszakban számos előrelépés történt a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés terén, mely a jogszabályi környezetet és a hatékonyságot egyaránt érintette.
Idézték Hornung Ágnest, aki kiemelte: az NGM folyamatosan nyomon követi és koordinálja az országvizsgálatra való felkészülést, mivel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszer fejlesztése a nemzetgazdaság, valamint a hazai és a nemzetközi szereplők szempontjából is kiemelten fontos.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
Magyar Péternek egyetlen eredeti gondolata sincs, amit ne a Fidesz-KDNP-től, vagy személyesen a miniszterelnöktől lopott volna el a mondandójában, a tevékenységében. Több mint 20 évvel ezelőtt hirdette meg Orbán Viktor, hogy hozzuk létre a polgári köröket. A Tisza-szigetek azok micsodák? Ugyanaz a recept, de egy lényegi különbség van. Orbán Viktor azért mondta azt, hogy szervezzük meg magunkat mi, kereszténydemokraták és nemzetiek, hogy utána Magyarország szuverenitását meg tudjuk őrizni. Magyar Péter viszont ahhoz kéri az emberek támogatását, és használja fel Orbán Viktor mondatait, politikai innovációit, hogy ezeket lenyúlva Brüsszel rabigájába hajtsa Magyarországot – hangsúlyozta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Gondolának adott interjúban.
A merénylőt egy barát és családtagok segítségével azonosították, majd fogták el, miután csütörtökön a Szövetségi Nyomozó Iroda nyilvánosságra hozott egy fotót a feltételezett támadóról, aki a támadást megelőzően és azt követően is ruhát váltott.
Egy ukrán apa nem vehetett részt a háború elől az Egyesült Államokba menekült, és ott meggyilkolt lánya temetésén, miután az ukrán hatóságok a hadiállapot miatt megtiltották számára az ország elhagyását. A tragédia újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire kegyetlen következményekkel jár a háborús jogrend a hétköznapi családok életében.