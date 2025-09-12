A kormány minden eszközével fellép a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen

2025. szeptember 12. 21:06

A kormány határozottan, minden eszközével fellép a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. A szeptember 10-11-i országképzéssel hivatalosan is kezdetét vette Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének soron következő nemzetközi átvilágítása, mellyel a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készülünk - tájékoztatta az MTI-t a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön.

Megjegyezték: a Moneyval rendszeres időközönként vizsgálja a tagországokat, illetve javaslatokat tesz, hogy azok a közös irányelvek segítségével még hatékonyabban léphessenek fel a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. Magyarországon a legutóbbi ilyen vizsgálatra 2016-ban került sor.

A tájékoztatás szerint szeptember 10-11-én szakmai fórum zajlik hazánkban a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében, a Moneyval szakértőinek részvételével.

Az esemény egyik fő célja, hogy a pénzmosás elleni fellépésben érintett hazai szereplők tájékoztatást kapjanak az érvényes nemzetközi elvárásokról, valamint a világ valamennyi országára kiterjedő országvizsgálati ciklus aktualitásairól.

A szakmai rendezvényen a pénzmosás elleni szabályozási és felügyeleti szervek, valamint a bűnüldözési és igazságszolgáltatási hatóságok mellett az érintett piaci ágazatok is nagy számban képviseltették magukat.

A rendezvényt Nicola Muccioli, a Moneyval elnöke, Túri Anikó, az NGM közigazgatási államtitkára és Hornung Ágnes, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felügyeletéért felelős kormánybiztos nyitotta meg.

Bevezetőjében Nicola Muccioli elismeréssel nyilatkozott a magyar hatóságok részvételéről a Moneyval munkájában és hangsúlyozta: az országvizsgálat során kiemelt jelentősége van az együttműködésnek mind Magyarország és a Moneyval, mind a hazai érintettek között - tájékoztatott a tárca.

A közleményben Túri Anikó emlékeztetett: a legutóbbi, 2016-ban lezajlott országvizsgálat során Magyarország pénzmosás elleni rendszere már bizonyított.

A hazai kormányzati és piaci szereplők azóta változatlanul elkötelezettek a hatékony pénzmosás elleni harc mellett, ezt mutatja az is, hogy az elmúlt időszakban számos előrelépés történt a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés terén, mely a jogszabályi környezetet és a hatékonyságot egyaránt érintette.

Idézték Hornung Ágnest, aki kiemelte: az NGM folyamatosan nyomon követi és koordinálja az országvizsgálatra való felkészülést, mivel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszer fejlesztése a nemzetgazdaság, valamint a hazai és a nemzetközi szereplők szempontjából is kiemelten fontos.

MTI