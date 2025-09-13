Megkezdődik a csatatéri emlékkápolna felújítása Mohácson

Megkezdődik a mohácsi csatatéri emlékkápolna felújítása az ütközet 500. évfordulójához kapcsolódóan életre hívott, a térségben kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztéseket és eseményeket magában foglaló Mohács 500 program részeként.
A programot irányító Mohács 500 Nonprofit Kft. MTI-hez eljuttatott pénteki közleménye szerint a munkaterületet már átadták, az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásával megvalósuló beruházás célja az, hogy "méltó emlékhelyet biztosítson a mohácsi csata hőseinek, és megőrizze a város kiemelkedő kulturális örökségét".
A munkálatok során teljes körű külső és belső restaurálás történik, felújítják az emlékkápolnát és a kálváriát, korszerűsítik a közterületeket, a Bég-patak mellett járdát építenek, valamint modern közvilágítást és térfigyelő rendszert telepítenek.
A felújítás része a kápolnában található két Dorffmaister-festmény restaurálása is. A megközelíthetőséget közel 70 új parkolóhely és egy buszparkoló, valamint elektromosautó-töltők segítik majd – sorolták a közleményben.
A közleményben Hargitai Jánost (KDNP), a térség országgyűlési képviselőjét, a mohácsi csata 500. évfordulójáról történő méltó megemlékezéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztost idézve kiemelték, hogy az emlékkápolna a mohácsi csata egyik legfontosabb jelképe, a munkálatokkal pedig méltó környezetet teremtenek az emlékezéshez a csata 500. évfordulójára, 2026 augusztusára.
A felújítás nemcsak a kápolna és a kálvária megújítását jelenti, hanem a környező közterületek teljes átalakítását is, így "a város számára ez egyszerre történelmi és közösségi beruházás, amely hosszú távon erősíti Mohács kulturális és turisztikai vonzerejét" – idézték még a közleményben Pávkovics Gábor (Fidesz-KDNP) polgármestert.
A kivitelezőknek 2026. június 30-ig kell végezniük a teljes egészében kormányzati támogatással megvalósuló munkálatokkal a szerződés szerint – olvasható a közleményben.
