Sváb porta épül a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban

2025. szeptember 14. 15:05

Sváb lakóház és csűr épül fel a nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu területén, a jövőben történelmi emlékhelyként és kiállítótérként funkcionáló épületegyüttes több mint 1,66 millió euró (650,4 millió forint) értékű, az Európai Unió által támogatott Interreg-projekt segítségével valósul meg - hangzott el a beruházás nyitórendezvényén a nyírségi megyeszékhelyen pénteken.

Az öt részből álló, Swabian Heritage elnevezésű program célja a sváb örökség kutatása, a sváb épített, szellemi és kulturális örökségek feltérképezése Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, valamint a romániai Bihar és Szatmár megyében - mondta el az eseményen Baloghné Szűcs Zsuzsanna területi múzeumigazgató.

A szakember kifejtette, a pályázat egy tizennyolc hónapos kutatási fázissal indul, melynek során kiadványokat publikálnak, konferenciákat szerveznek Magyarországon és Romániában a sváb örökség megismerésének érdekében. A fejlesztés legnagyobb eleme a Sóstói Múzeumfaluban létrehozandó sváb lakóház és csűr megépítése lesz: a kétszáz négyzetméter alapterületű lakóházat az eredetileg a magyar-román határ mentén fekvő Vállajban lévő egyik sváb lakóházról mintázzák.

A kiállítótérben az 1945 utáni málenkij robot utáni éveket mutatják be, valamint azt, milyenek voltak a sváb mindennapok a Kádár-korszak alatt - mondta el Baloghné Szűcs Zsuzsanna.

Hozzátette, a házhoz tartozó istállóban a málenkij robotról szóló emlékiállítást rendeznek be, a szintén eredeti épületről mintázott csűrben pedig egy száz ember befogadására alkalmas rendezvényteret hoznak létre.

A projektben a román partner segítségével egy sváb interaktív turisztikai útvonalat is kidolgoznak. Emellett közös stratégia készül a sváb útvonal turisztikai célú használatára és bővítésére, de tematikus karavánokat és utazó fesztiválokat egyaránt szerveznek az érdeklődő közönségnek - ismertette a múzeumigazgató.

A Jósa András Múzeum és a Bihar Megyei Műemlék-védelmi Alapítvány partnerségével megvalósított beruházás teljes összege 1 millió 663 ezer euró, amelyből 1 millió 330 ezer eurót európai uniós támogatásként kapnak a kedvezményezettek. A fejlesztés a tervek szerint 2027 decemberében zárul le.

mti