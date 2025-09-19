Toka tábornok sajnáltatja magát

Rendőrségi eljárás indult ellenem, és lefoglalták a fegyverem - közölte Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője csütörtökön a Facebook-oldalán. A rendőrség azt közölte: a május 8-ai szeghalmi rendezvénnyel kapcsolatban szabálysértési előkészítő eljárást indítottak.
A volt vezérkari főnök bejegyzésében azt írta: "ma kora reggel két rendőr csengetett az otthonomban. Elmondták, hogy eljárást indítottak ellenem és egy határozatot mutattak fel, miszerint le kell foglalniuk az engedéllyel tartott fegyveremet. Jelezték, hogy megtagadhatom az átadást és megfellebbezhetem a határozatot. Miután semmilyen jogszabályt nem sértettem, a szükséges engedéllyel rendelkezem és semmilyen takargatnivalóm nincs, a fegyvert átadtam az eljáró rendőröknek".
Az eljáró kollegák elmondták, hogy sajnálják, de parancsot kaptak - írta.
Ruszin-Szendi Romulusz kitért arra is, hogy "számtalan halálos fenyegetést" kapott mióta a Tisza Párt mellé állt, és "magyarok millióival egy emberséges és működő országért" küzd.
"Megpróbálják fenyegetni, zsarolni és elhallgattatni a Tisza közösségének a tagjait. Magyar Péter pártelnök is számtalan halálos fenyegetést kapott, de a hatóságok a feljelentés ellenére egy éve nem tesznek semmit. Orbán Viktor miniszterelnök minden nap egyre feljebb tekeri a gyűlöletgenerátort és az uszítást. A korrupt hatalom retteg. Tudják, hogy vége van" - fogalmazott.
Az igazságot, a változást, a magyar embereket és a Tiszát nem lehet megállítani - írta, hozzátéve, "megyünk előre és kevesebb, mint hét hónap múlva visszavesszük a hazánkat" .
A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a rendőrség honlapján azt közölte: a Szeghalmon 2025. május 8-án tartott nyilvános rendezvényen történtekkel kapcsolatosan a rendőrségre több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési előkészítő eljárást indított, ennek keretében vizsgálja a történtek körülményeit.
"A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást" - írták.
Az ATV rendőrségi forrásokból úgy tudja: a rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét.
Emlékeztettek: az esetet követően Tényi István ügyvéd feljelentést tett lőfegyverrel való visszaélés gyanúja miatt a Nemzeti Nyomozó Irodánál.
-
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
A kormányfőt kérdezték a tíz évvel ezelőtti, a röszkei határnál történt eseményekről. Elmondta, Röszkénél derült ki, hogy a migránsok nem menekültek, hogy mobiltelefonjaik vannak, hogy összehangolt akcióra képesek, inkább katonai jellegű a mozgásuk és nem pedig a menekültekre emlékeztető, ott derült ki, hogy bankkártyáik vannak, hogy szervezett embercsempész-hálózatok mozgatják őket, és ott derült ki, hogy az egész mögött Soros György civil szervezeteinek hálózata húzódik meg.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Tusványos egyik panelbeszélgetésében az Európai Unió kereszténydemokrata gyökereit, jelenlegi állapotát és jövőbeli lehetőségeit vitatták meg. Ennek kapcsán beszélgettünk Nádor Koppány Zsomborral, a Szent István Intézet kutatási igazgatójával, aki a miniszterelnök-helyettes tanácsadója is.