Rétvári Bence: 43 új mentőautó áll szolgálatba

Szerző: Gondola

2025. december 17. 19:05

Az Országos Mentőszolgálat idén beszerzett 101 új mentőautójából további 43 korszerű jármű állt szolgálatba országszerte – jelentette be Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

A fejlesztések több éve zajlanak:

mentőállomások épültek és újultak meg, miközben a mentőautó-flottát már második alkalommal cserélik le, az idei beszerzések pedig egy évvel fiatalítják az állományt.

Az államtitkár kiemelte, hogy a nemzetközi szinten is korszerű, csúcstechnológiával felszerelt járművek a betegek biztonságát, a mentődolgozók munkakörülményeit és a közlekedés biztonságát egyaránt szolgálják. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az elmúlt 15 évben jelentősen nőtt a mentőszolgálat költségvetése: a 2010-es 27 milliárd forintról mára 93 milliárd forintra emelkedett.

Csató Gábor főigazgató elmondta, hogy a mentőszolgálat 17 ezer munkatársa idén 1,3 millió betegnek nyújtott segítséget, miközben mintegy 50 millió kilométert tettek meg. Bejelentette továbbá, hogy január 15-től új kampány indul, amelyben óvodáskorú gyerekek játékos formában tanulhatják meg, hogyan kérjenek segítséget vészhelyzetben. A 43 új esetrohamkocsi beszerzése 3,3 milliárd forintba került, teljes felszereléssel együtt értékük közel 5 milliárd forint, és minden életmentéshez szükséges eszközt tartalmaznak.