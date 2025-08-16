Törökországtól vásárol hadihajót Bukarest

2025. augusztus 16. 19:06

Románia Törökországtól fog "kulcsrakész", NATO-fegyverzettel felszerelt könnyű korvettet vásárolni, amelynek beszerzését őszi ülésszakán fogja jóváhagyni a bukaresti parlament - erősítette meg pénteken, a román haditengerészet napja alkalmából rendezett ünnepségen Ionut Mosteanu védelmi miniszter.

"Jövő ilyenkor az új korvett már részt fog venni az augusztus 15-i díszszemlén és természetesen már küldetéseket is fog teljesíteni" - ígérte a tárcavezető. Hozzátette: ami a Fekete-tengert illeti, Románia mindenben együttműködik NATO-szövetségeseivel, erre kiváló példa a Törökországgal és Bulgáriával közösen végzett aknamentesítés.

Mosteanu elmondta: a haditengerészet védelmi képességeinek fejlesztése nemcsak a hadihajókra korlátozódik: egyebek mellett már aláírták a szerződést 21 amerikai gyártmányú kétéltű rohamjármű beszerzésére, ugyancsak amerikai partnerektől kapott, illetve vásárol Románia haditengerészeti rakétákat, 2029-ig pedig két új Airbus H215-ös harci helikoptert is kap a fegyvernem.

A román védelmi miniszter konstancai sajtóértekezletén leszögezte: a haderőfejlesztésre szánt forrásokat nem érintik a bukaresti kormány által bevezetett deficitcsökkentő intézkedések, a hágai NATO-csúcson született megállapodás értelmében Románia a GDP 3,5 százalékának megfelelő összeget költ haderőfejlesztésre és a hadsereg humán erőforrásának motiválására, további 1,5 százalékot katonai célokra is használható civil beruházásokra.

Románia Legfelsőbb Védelmi Tanácsa (CSAT) márciusban hatalmazta fel a védelmi minisztériumot egy új, könnyű korvett beszerzésére és a román hadiflotta korszerűsítési programjának folytatására, miután meghiúsultak azok a - francai Naval Grouppal, illetve a holland Damennel - tervezett megállapodások, amelyek révén Románia a hazai kikötőkben akart NATO-szabványokat teljesítő korszerű hadihajókat (négy korvettet) gyártani.

A bukaresti média szerint Románia nem várhatott tovább a csaknem tíz éve húzódó korvettbeszerzés akadályainak elhárítására, mivel legalább egy korszerű hadihajót sürgősen be akart szerezni a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező szondáinak védelmére, amelyek a tervek szerint 2027-ben kezdik meg a termelést.

Az áfa nélkül 223 millió euróért beszerzendő, 99,5 méter hosszúságú, 105 tengerész által kiszolgált, 76 milliméteres kaliberű ágyúval és 35 milliméteres légelhárító fegyverrel felszerelt, Törökországban gyártott könnyű korvettet 2023-ban bocsátották vízre Isztambulban, fegyverzettel pedig Romániában egészítik ki - írta a Hotnews.ro hírportál a román védelmi minisztérium tájékoztatása alapján.

MTI; Gondola