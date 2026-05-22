Facebookon adott parancsot az államfőnek a miniszterelnök

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 22. 08:06

A "kegyelmi dosszié" Sulyok Tamás köztársasági elnöknél lévő példányának nyilvánosságra hozatalát

sürgette

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán.

A megszólításban Magyar Péter kerülte a "Tisztelt" szót.

Magyar Péter azt írta: a köztársasági elnök ne várjon a kormány utasítására!

"Ön egy külön hatalmi ág képviselője. Hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát! Még ma" - tette hozzá a miniszterelnök a Sulyok Tamásnak címzett

felszólításban.

A Sándor-palota kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t, hogy hivatalos megkeresés esetén átadják a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak.