A közlekedési tárcát Vitézy Dávid kapja a Tisza-kormányban

Szerző: MTI

2026. április 24. 11:36

Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek Magyar Péter. A választáson győztes Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök pénteken a Facebookon bejelentette azt is, hogy

az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot "a magyar történelemben először, egy vak honfitársunk", Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.

Magyar Péter 14 órakor külön videóban jelenti be a Tisza-kormány oktatási miniszterét.

Alkotásra készül a leendő miniszter

Hatalmi játszmák, korrupció és a mindent felülíró propaganda szempontjai helyett

végre szakmai alapú, alkotó munka kezdődhet a közlekedésben és a közberuházások terén

- írta pénteki Facebook-posztjában Vitézy Dávid, akit Magyar Péter, a választáson győztes Tisza Párt elnöke közlekedési és beruházási miniszternek kért fel.

Vitézy Dávid - aki jelenleg a Fővárosi Közgyűlésben a Podmaniczky Mozgalom képviselőcsoportját vezeti - azt írta: elfogadta a leendő miniszterelnök felkérését, és továbbra is

olyan szakember szeretne maradni, akinek a politika nem cél, hanem eszköz.



"A nagy elődök, Széchenyi István és Baross Gábor öröksége kijelöli a kihívások nagyságát: évtizedes adósságokat kell ledolgoznunk, talpra kell állítanunk a válságban lévő vasutat, és haza kell hozzuk az európai uniós forrásokat az ország infrastruktúrájának megújítására" - hangsúlyozta.

Vitézy Dávid történelmi lehetőségnek nevezte az új kormány minden eddiginél világosabb választói felhatalmazását, és úgy vélte: ez esély arra, hogy "a hatalmi játszmák, a korrupció és a mindent felülíró propaganda szempontjai helyett végre szakmai alapú, alkotó munka kezdődjön a közlekedésben és a közberuházások terén."

A leendő tárcavezető - aki Lázár János építési és közlekedési miniszter utódja lesz a területen - posztjában három dologra: szakmaiságra, rengeteg munkára és a "tárcára igencsak jellemző hatalmi arrogancia" elhagyására tett ígéretet.

Jelezte: Magyar Péter leendő miniszterelnök arra kérte, hogy a Tisza programjának megvalósításán dolgozzon. Ennek egyik kulcselemének nevezte a vasút évek óta tartó válságának felszámolását és

a magyar vasút fejlesztésének kormányzati prioritássá emelését más európai országokhoz hasonlóan.

Vitézy Dávid pontokba szedve írt a következő időszak feladatairól. Szerinte az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor vasút- és hév-fejlesztési programot, a budapesti és vidéki pályaudvarokat valódi városközpontokká kell tenni, a fővárosban, a regionális központokban és megyeszékhelyeken meg kell erősíteni a közösségi közlekedést és az aktív mobilitás lehetőségeit, valamint létre kell hozni az egységes városi-regionális hálózatokat és tarifarendszert.

Hozzátette: felül kell vizsgálni a pazarló és túlárazott autópálya-koncessziót, és "végre

új sebességbe kell kapcsolni" a leromlott állapotú másod- és harmadrendű utak felújítását.

Azt is ígérte: új szintre emelik a magyar vidék közlekedését a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig.

"Nem mondunk le egyetlen magyar településről sem, és azért fogunk dolgozni, hogy a minőségi közösségi közlekedés és a korszerű közúthálózat minden magyar ember számára elérhető legyen" - írta.

A leendő miniszter

új KRESZ-t és közlekedésbiztonsági jogszabályokat tart szükségesnek,

továbbá szigorúan fellépne a gyorshajtás és az illegális gyorsulási versenyek ellen.

Vitézy Dávid azt írta: "új lendületet" kell adni Budapestnek is, és a múlt vitái helyett új tervekre van szükség. Nemcsak az előző kormány által hátrahagyott befejezetlen nagyberuházások budapestieket szolgáló jövőképét kell megtalálni a Városligettől a Várig, de olyan új elképzeléseket is meg kell vitatni, mint például

egy új dunai gyalogoshíd

lehetősége - értékelt.