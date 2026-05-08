A magyar jegybank alelnöke az Európai Bankfelügyeleti Hatóság igazgatótanácsi tagja lett
Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) új igazgatótanácsi tagjává választotta Sipos-Tompa Leventét, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökét - tette közzé a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a honlapján.
Az EBA Igazgatótanácsának legfontosabb célja, hogy hatékony, következetes prudenciális - megfontolt, körültekintő - szabályozás és
felügyelet biztosításával elősegítse az európai bankszektor stabilitását.
A testület az elnök mellett a választott nemzeti pénzügyi felügyeleti hatóságok, illetve jegybankok felsővezetőiből, az Európai Bizottság képviselőjéből és az ügyvezető igazgatóból áll, kiegyensúlyozottan
reprezentálva az Európai Unió egészét
- írta a jegybank.
Az Igazgatótanács, amelynek az operatív működés biztosítása mellett kulcsfontosságú szerepe van a stratégiai döntések előkészítésében, elsődleges céljaként az európai bankszektor stabilitásának biztosítását határozza meg.
A testület tagjainak megbízatása
két és fél évre szól,
amely egyszer meghosszabbítható.