A magyar Microsec az Európai Unió első minősített attribútumtanúsítvány-szolgáltatója

Szerző: MTI

2026. június 13. 09:04

A magyar tulajdonban lévő Microsec e-Szignó Hitelesítés Szolgáltató lett az Európai Unió első minősített attribútumtanúsítvány-szolgáltatója: míg a minősített elektronikus aláírás azt igazolja, hogy az elektronikus dokumentumot az aláíró aláírta,

az attribútumtanúsítvány azt is dokumentálja, hogy az aláíró milyen szerepkörrel vagy jogosultsággal rendelkezik,

valamint az aláíró személyére vonatkozóan is egyértelmű információval szolgál.

A közlemény szerint az attribútumtanúsítvány-szolgáltatás bevezetését az Európai Unió megújult szabályozása teszi lehetővé: az eIDAS-rendelet (a digitális személyazonosság és hitelesítés) tavaly augusztustól nyitotta meg az utat a minősített elektronikus attribútumtanúsítványok alkalmazása előtt.

A tájékoztatás szerint az új szolgáltatás különösen azokban a helyzetekben fontos, amikor nem egyértelmű, hogy pontosan ki írta alá a tanúsítványt, mivel az aláíró személyes adatai közül az esetek többségében csak az aláíró neve szerepel, amely

gyakori nevek esetén nem segíti az aláíró pontos kilétének megállapítását,

illetve, hogy az adott személy az aláírás időpontjában jogosult volt-e például egy vállalat képviseletére, rendelkezett-e cégjegyzési jogosultsággal, kamarai tagsággal, szakmai jogosultsággal vagy más, hivatalos nyilvántartásban szereplő státusszal.

A közlemény idézi Vanczák Gergelyt, a Microsec IT-igazgatóját és igazgatósági tagját, aki elmondta: a minősített elektronikus aláírások

jogilag egyenértékűek a kézzel írt aláírásokkal,

és Magyarországon teljes bizonyító erejű magánokiratok létrehozására alkalmasak. A gyakorlati használat során ugyanakkor sok esetben jogosultságok igazolása külön ellenőrzést igényelt. Az attribútumtanúsítványokkal ez az információ közvetlenül az aláírás pillanatában, hitelesen és automatikusan ellenőrizhető módon rendelkezésre állhat, így a folyamatok gyorsabbá, egyszerűbbé, és ezáltal költséghatékonyabbá válhatnak az üzleti életben és a közigazgatásban.

Hozzátette, a megoldás különösen azokban az esetekben hozhat érdemi egyszerűsítést, ahol a digitális ügyintézés eddig azért akadt el vagy lassult le, mert

az elektronikus aláírás mellett további jogosultsági dokumentumokat kellett bekérni

és manuálisan ellenőrizni.

A száz százalékban magyar tulajdonú Microsec árbevétele 2025-ben 6,2 milliárd forintot tett ki. A társaság munkavállalói létszáma 130 főre emelkedett, ügyfélállománya pedig meghaladta a 60 ezret. A digitális átállás gyorsulása, valamint az elektronikus ügyintézési és bizalmi szolgáltatások iránti erősödő piaci igény alapján 2026-ban a cég az ügyfélszám 30-40 százalékos, míg az árbevétel 20 százalékos növekedését várja.