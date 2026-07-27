Csalódott fiatal tiszás üzent Magyar Péternek

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. július 27. 08:04

A Tiszára szavazott, Magyar Péter segítője volt. Most kőkemény üzenetet küld a miniszterelnöknek – írta videójához Bohár Dániel.

Az influenszer megosztott egy részletet Pócs János interjújából, amit egy gyermekvédelemben dolgozó fiatallal készített. A fiatal azt kérte Magyar Pétertől, hogy tartsa be az ígéreteit, és kormányozzon.

A csalódott tiszás szerint amíg Magyar Péter itt-ott szerepel, addig a gyermekvédelemben továbbra is borzasztó a helyzet.

Végül azt üzente Magyar Péternek, hogy szálljon magába és tartsa be az ígéreteit.