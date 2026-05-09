A Mi Hazánk képviselői a Szent Korona előtt tettek esküt

2026. május 9. 20:07

Végül csak a Mi Hazánk Mozgalom képviselői tettek esküt a Szent Korona előtt, annak ellenére, hogy korábban megegyeztek erről Magyar Péterrel és Gulyás Gergellyel - írta Toroczkai László pártelnök-frakcióvezető szombaton az X-en.

A politikus úgy fogalmazott, a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP felrúgták a megállapodást, ahogy az sem éppen konstruktív vagy korrekt húzás volt, hogy az Országgyűlés alakuló ülésének napján - mindenféle egyeztetés és tájékoztatás nélkül -

váratlanul a napirendet is felcserélték, hogy ne közvetlenül az Európai Unió himnusza alatt vonuljanak a képviselők ki a Szent Koronához esküt tenni,

hanem a Tisza Párt "kampánydala" közben, amelyet ráadásul gyermekekkel játszattak el.

A pártelnök hozzátette: szintén megdöbbentő, váratlan húzás volt, hogy "a házszabálytól való eltéréshez szükséges négyötödös paktumot kötött a Fidesz és a Tisza", hogy hozzászólást sem engedélyezve töröljék el a médiacégek - a Meta és társai - reklámadóját a veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló, 79 oldalas törvényjavaslat keretében, melyet egy nap alatt, vita nélkül nyomnak keresztül az Országgyűlésen.

Toroczkai László közölte:

a Mi Hazánk továbbra is konstruktívan áll hozzá a most alakuló kormányhoz, és ami jó Magyarországnak, azt támogatja, ami nem jó, azt ellenezi, de elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást.