Pócs János: a Szőlő utcai ügy szálai a Tisza Párthoz vezethetnek

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 9. 10:59

Hangfelvételeket és bizonyítékként értékelt anyagokat adott át az ügyészségnek Pócs János fideszes országgyűlési képviselő, aki szerint politikai nyomásgyakorlás gyanúja is felmerülhet az ügyben.

Pócs János, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője új videóban beszélt a Szőlő utcai ügy legfrissebb fejleményeiről. A politikus közölte: olyan információk, hangfelvételek és bizonyítékként értékelt anyagok jutottak el hozzá, amelyek szerinte bűncselekmény gyanúját vethetik fel, ezért azokat átadta az ügyészségnek.

A képviselő a közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, egy, a Szőlő utcai ügyhöz köthető nevelő kereste meg azzal, hogy kapcsolatban áll B. Sándorral.

Pócs állítása szerint az általa megismert információk alapján B. Sándort politikai szereplőkhöz köthető személyek próbálhatták befolyásolni.

A fideszes politikus szerint az érintettet pénzzel és lakhatási lehetőséggel is megkörnyékezhették, később pedig fenyegetés is érhette annak érdekében, hogy név szerint terhelő vallomást tegyen egy politikus ellen.

Pócs János hangsúlyozta, hogy az információk hitelességének megállapítása nem az ő feladata, hanem az igazságszolgáltatásé. Mint fogalmazott, az ügy részleteinek tisztázása a hatóságokra tartozik, ugyanakkor fontosnak tartotta, hogy a nyilvánosság értesüljön az általa megismert fejleményekről.

A képviselő videójában arról is beszélt, hogy megítélése szerint a Szőlő utcai ügy egyes szálai a Tisza Párthoz vezethetnek, ugyanakkor konkrét bizonyítékok nyilvánosságra hozásáról egyelőre nem számolt be.