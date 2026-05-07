Molnár Judit: Emberközpontúság?

Szerző: Molnár Judit

2026. május 7. 11:34

Emberségről meg szeretetországról papolnak, közben mást se tesznek, mint hergelnek, uszítanak és gyűlölködnek. Hogy meddig mehetnek el, az rajtunk is múlik!

A Tisza-programban célként szerepel ez a kitétel: „olyan Magyarország kialakítása, amely emberséges és élhető”. Érdekes: a pártot 100 millió forinttal támogató milliárdos Wáberer György szintén az ’élhető’ szót használta Rónai Egonnál az ATV-ben – olvasható a mandiner.hu–n . A két kijelentésre természetes reakció: ha valakik, hát akkor Magyar Péter és stábja, valamint a nagyvállalkozó biztosan élhető Magyarországon tengették eddig is az életüket. Ez elfogadhatatlan foka a gőgnek, ugyanakkor az empátia hiányának kifejeződése milliók irányába.

És annak a stílusú kampánynak a folytatása, amelyben túl sokáig volt részünk. Nagy fölénnyel nyertek, de megmondóembereik, továbbá az őket támogató sajtó és vitaműsoraik hangneme mit sem változott. Sok nappal a választás után is csak a Fidesz-gyűlöletet halljuk: például Németh Péter szerint „az elmúlt 16 évben úgy gazdagodtak meg, hogy minden törvényen átgázoltak”. Rangos Katalin pedig végre örvendezik: „az én ismeretségi körömben mindenkinek fülig ér a szája”. Nem így, ezzel az örömmel kellene a többi ATV-s nyilatkozónak is végre lezárni a kampányt? Természetesen nem az elemzéseket a történtek okairól, mert azokra szükség van mindkét oldalon, hanem a hergelést.

Mert addig, amíg ez a kampányüzemmód tart, a vesztesek oldaláról egy csomó kérdés merülhet fel. Említek közülük néhányat:

1. Emberséges-e az örökös nótázás a börtön ablakáról?

2. Nem volt-e élhető Magyarország a magyaroknak nyújtott rengeteg kedvezménnyel?

3. Nem volt-e élhető Magyarország hazánk szépítése (utak, felújítások, történelmi helyszínek, tradíciók felelevenítése stb.) nyomán?

4. Nem volt-e élhető Magyarország külön a fiataloknak felajánlott sokféle lehetőséggel?

5. Nem volt-e emberséges Magyarország, amikor a mostani nyertesek fogdmegjei például az újságírókkal, riporterekkel úgy viselkedtek, ahogy, vagy a szokásos hergelői, provokatőrei (NoÁr, Puzsér, a herefogdosó barátja, „művészei” – a sor vég nélkül folytatható) szabadon tehették, amit tettek, mert szinte semmiféle büntetés nem érte utol őket? Ez jelentené az emberközpontú Magyarországot a jövőben is?

6. Nem volt-e elég élhető Magyarország a gyermektelen és/vagy kőgazdag tiszás szereplők sorsa? Felfogják-e ők egyáltalán, mit jelentenek egy átlagos magyar család számára a már ismertté vált jövőbeni megvonások?

7. És mi minden van még, amiről már most is tudunk: tényleg „emberközpontú” az LMBTQ-„felvilágosítás”a gyerekeknek, közjogi méltóságok, zsurnaliszták és cégek fenyegetése stb.?

8. Fontos kérdés az is, hogy folytatódik-e az alantas, mocskolódó stílus, az embertársak megalázása, szakmaiságuk megkérdőjelezése (hallhattuk a leendő miniszterelnöktől, ahogy ezt mondta az őt kérdező médiamunkás szemébe)?

Ezek egy civil kérdései voltak, a többit az elemzők úgyis folyamatosan felteszik. Mindenesetre a napi esti ATV-s műsorok résztvevői sok olyan kijelentést engednek meg maguknak, amiket egy gyakori nézőjük nem tud emberségesnek tartani.