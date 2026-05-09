A Roszatom-vezér Paks-2 építésének felgyorsításában bízik

Szerző: MTI

2026. május 9. 16:05

A Roszatom vezérigazgatója bízik abban, hogy felgyorsítják a Paks-2 atomerőmű építését. Alekszej Lihacsov újságíróknak nyilatkozva beszélt erről szombaton Moszkvában.

"Nagyon

reméljük, hogy a(z új) kormánnyal együtt újraindíthatjuk a projektet a felgyorsítás érdekében"

- mondta.

"A Paks-2 építési területén a munka teljes gőzzel folyik. Februárban öntöttük az első betont, idén befejezzük az első új, egyúttal a meglévő erőmű ötödik blokkjának betonalaplemezét, és a második blokkon is aktívan folyik a munka" - tette hozzá.