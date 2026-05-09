Gulyás Gergely: Magyar Péter első miniszterelnöki megszólalása komoly kétséget ébresztett

Szerző: MTI

2026. május 9. 18:36

Az új kormánynak világos felhatalmazása van és egyértelmű többsége céljai megvalósításához - írta közösségi oldalán szombaton a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője, aki gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Gulyás Gergely szerint azonban az új miniszterelnök első nyilvános megszólalása sok tekintetben komoly kétséget ébresztett.

A politikus úgy fogalmazott,

a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország miniszterelnökéhez.

A jogállam védelme nem valósítható meg közjogi intézmények vezetőinek, különösen az ország államfőjének a megtámadásával - emelte ki.

Azt írta, a köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja.

A frakcióvezető közölte, a választók 16 év után a változás mellett döntöttek, ugyanakkor az is elvitathatatlan tény, hogy korábban négyszer egymás után a magyar választópolgárok többsége a Fidesz-KDNP-t támogatta.

Korábban négyszer így tett

a mostani miniszterelnök is, aki 14 éven keresztül "részese és haszonélvezője" volt a polgári kormányzásnak.

A valóságtagadással nehéz nemzeti konszenzust teremteni - tette hozzá.

Kiemelte: a Fidesz a szegénység felszámolása ügyében minden további előremutató kormányzati intézkedést támogat, de nem lehet elvitatni azt, hogy

az elmúlt 16 évben a kormány a leglátványosabb eredményeket éppen a szegénység felszámolása területén érte el,

a többi között több mint egymillió új munkahely megteremtésével. Emellett másfél évtized alatt 1,3 millióan tudtak kitörni a szegénységből és megfeleződött a gyermekszegénység - hangsúlyozta a politikus.

Gulyás Gergely hozzáfűzte: az európai uniós statisztikák is igazolják, hogy míg

Magyarország korábban sereghajtók közé tartozott, mára már az uniós átlagot meghaladó mutatókkal rendelkezik

e területeken, és az egyik legnagyobb pozitív változás Magyarországon éppen a szegénység leküzdése terén történt.

Közölte: az elmúlt tizenhatból tizennégy éven át a Fidesz-KDNP-t támogató új miniszterelnök immáron szemmel láthatóan nem vesz tudomást arról, hogy 2010 óta az ország gazdasági teljesítménye és

a nemzeti vagyon is megduplázódott, a minimálbér négy és félszeresére, az átlagkereset pedig négyszeresére nőtt.

Mindeközben a nyugdíjak reálértéke átlagosan közel 50 százalékkal emelkedett, a kormány bevezette a 13. havi nyugdíjat és megkezdte a 14. havi nyugdíj bevezetését - sorolta a frakcióvezető.

Kitért arra, hogy az egészségben eltöltött életévek száma Magyarországon nőtt a második legnagyobb mértékben az Európai Unió 27 tagállamából 2010 óta. Az egészségügyben 9 ezerrel több orvos és közel 20 ezerrel több szakdolgozó van, az orvosok bérét átlagosan hétszeresére, az ápolók bérét négy és félszeresére emelték.

Gulyás Gergely kiemelte: 16 év után az emberek a változásra szavaztak, de ezt nem azért tették, hogy az új kormány letagadja azt, ami az elmúlt 16 évben kézzelfogható előrelépés volt, hanem azért, mert a Tisza Párt még többet és még jobbat ígért az embereknek.

A politikus azt írta,

az új miniszterelnök az ígéretei közül csak az elszámoltatásról beszélt, noha egy ország várta azt, hogy valamit megtudjon a több száz kampányígérete megvalósításáról;

ezzel a kormányfő adós maradt.

"Az előremutató javaslatokat támogatni fogjuk, de ha az új miniszterelnök politikai bizalomról és megbékélésről beszél és ezt komolyan is gondolja, nem engedheti meg, hogy tényszerűen igazolható valótlanságokkal próbálja megtéveszteni a magyar közvéleményt" - fogalmazott a frakcióvezető.