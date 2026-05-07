Már csak 45 napra elegendő üzemanyagkészlet maradt világszerte

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 7. 12:07

Mindössze 45 napra elegendő globális kőolajtermék-készlet áll rendelkezésre, miközben szakértők szerint hamarosan elszállhatnak az olajárak.

Aggasztó mértékben csökkentek a globális kőolajtermék-készletek: a benzinből, dízelből és repülőgép-üzemanyagból jelenleg mindössze 45 napra elegendő tartalék áll rendelkezésre világszerte – számolt be róla a Financial Times a Goldman Sachs elemzőinek adatai alapján.

A készletek visszaesése különösen érzékenyen érinti Ázsiát és Afrikát, amelyek jelentős mértékben a Közel-Keletről érkező energiaszállításokra támaszkodnak. Az elemzők szerint a piac egyre közelebb kerülhet egy kritikus ponthoz, amely az olajárak hirtelen megugrását idézheti elő.

A jelentés szerint áprilisban a globális kőolajkészletek csaknem 200 millió hordóval csökkentek, ami napi 6,6 millió hordós visszaesésnek felel meg. Ez rendkívül szokatlan mértékű változás: normál esetben a világ készletei havi szinten csupán néhány százezer és egymillió hordó közötti sávban mozognak.

„Ez egy hatalmas szám, messze kívül esik a normális tartományon. Elkerülhetetlen piaci következmények várhatók” – fogalmazott Jim Burkhard, az S&P Global nyersolaj-kutatási vezetője.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a globális tartalékok a kritikus szint alá csökkennek, az olaj- és üzemanyagárak gyors emelkedése következhet be. Egyes elemzők szerint erre akár heteken belül sor kerülhet.

Az üzemanyaghiány már a légiközlekedést is érinti. Nyugati lapok április közepén arról számoltak be, hogy Európának mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyag-tartaléka maradt. Az egyre növekvő hiány miatt több légitársaság világszerte járatcsökkentéseket hajt végre.

Az energiaellátási problémák a következő hónapokban tovább fokozhatják az inflációs nyomást és újabb kihívások elé állíthatják a világgazdaságot.