Szerző: MTI

2026. május 9. 15:25

Az új magyar törvényhozás a várakozásnak megfelelően megszavazta, hogy a belátható jövőben Magyar Péter jogász legyen az ország kormányfője. A politikus az első beszédében igazságtételt jövendölt.

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

A választáson győztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással

választották meg a képviselők.

A magyar emberek arra adtak felhatalmazást, hogy lezárjuk az évtizedek sodródását - jelentette ki Magyar Péter, újonnan megválasztott miniszterelnök az Országgyűlés alakuló ülésén, szombaton.

Magyar Péter azt mondta: az emberek arra adtak felhatalmazást, hogy új fejezetet nyissanak Magyarország történetében, hogy ne csak kormányt, hanem rendszert is váltsanak, "hogy kezdjük újra".

Azonban újrakezdés nincs megbékélés nélkül,

megbékélés nincs igazságtétel nélkül,

igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül - mutatott rá.

Ezért szembenézésre igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség, és ha ezek bármelyike hiányzik, "a nekünk felhatalmazást adó magyar embereknek újra csalódniuk kell majd" - fogalmazott a miniszterelnök.

Címkép: Képviselői eskütétel - parlament.hu