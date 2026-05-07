A fiatalok többsége nem a politikáért használja a közösségi médiát

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 7. 13:34

Egy friss amerikai felmérés szerint a fiatalok elsősorban szórakozásra és kapcsolattartásra használják a közösségi platformokat, nem politikai tartalmak miatt.

A közösségi média szerepe a fiatalok életében továbbra is meghatározó, ám egy friss kutatás szerint a politika kevéssé mozgatja a tinédzsereket.

A Pew Research Center által vizsgált, 1458 amerikai fiatal körében végzett felmérés azt mutatja, hogy tízből kevesebb mint három válaszadó tekinti a politikai tartalmak követését a közösségi platformok fő vonzerejének.

A fiatalok elsősorban kapcsolattartásra és szórakozásra használják az olyan alkalmazásokat, mint az Instagram, a Snapchat és a TikTok. A politikai témák iránti érdeklődés ezek közül leginkább a TikTokon (29 százalék) és az Instagramon (28 százalék) jelenik meg, míg a Snapchat esetében csupán 19 százalék mondta, hogy emiatt használja az alkalmazást.

A TikTok esetében messze a szórakozás a legfőbb motiváció: a válaszadók 96 százaléka jelölte meg ezt, míg 86 százalék a családdal és barátokkal való kapcsolattartást emelte ki.

Bár a hírfogyasztás is megjelenik, még itt is kisebbségben van: a fiatalok 45 százaléka mondta, hogy emiatt használja a TikTok platformot. Ez az arány az Instagramnál 39, a Snapchatnél pedig 26 százalék.

A kutatás rámutatott demográfiai különbségekre is. Az afroamerikai fiatalok nagyobb arányban fordulnak a TikTokhoz hírek, termékajánlások vagy sportolók és hírességek követése céljából, míg a fehér fiatalok körében a Snapchat a napi kapcsolattartás elsődleges eszköze.

Az eredmények azt sugallják, hogy bár a közösségi média fontos információforrás, a politika továbbra sem tartozik a fiatalok fő motivációi közé.