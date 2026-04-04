A Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtóosztályának közleménye - lebukott egy kém
A 444 internetes portál lebuktatta a Tisza egyik pénzemberét, aki Ukrajnába akart lőport szállítani Magyarországról
Az Alkotmányvédelmi Hivatalnak 2024 júliusában keletkeztek információi arra vonatkozóan, hogy egy férfi és több, a haditechnikai szektorban ismert szereplő, aktív üzleti
lobbitevékenységet folytattak a balatonfűzfői lőporgyár megvásárlása érdekében.
Az üzem értékesítése kapcsán egyeztetéseket folytattak Ukrajna budapesti nagykövetségének ügyvivőjével. A keletkezett információk alapján megerősítésre került, hogy Ukrajna közreműködésével tervezték megvásárolni a lőporgyárat úgy, hogy az üzletben Ukrajna közvetlenül nem vett volna részt, csupán a hitelt biztosította volna. Céljuk az volt, hogy az így gyártott lőport Ukrajnába szállítsák.
Mindez Magyarország érdekeivel ellentétes, ezért a Nonproliferációs és haditechnikai engedélyezési osztály, a Magyar Proliferáció (MP) keretében az érintetteket ellenőrzés alá vonta. Az Alkotmányvédelmi Hivatal említett osztályának célja a haditechnikai eszközök, a nukleáris, biológiai, vegyi és radiológiai tömegpusztító fegyverek, valamint ezek hordozó eszközei, a gyártásukhoz, előállításukhoz, fejlesztésükhöz szükséges termékek és technológiák, továbbá a szakszerű működtetésükhöz szükséges szaktudás és információk ellenőrizetlen terjedésének felderítése és megakadályozása.
A vizsgálatról az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát részletesen tájékoztattuk. Az Alkotmányvédelmi Hivatal nem válogathat politikai szempontok alapján:
ha valaki az ukrán háborúba fegyvert kíván szállítani Magyarországról, azt akkor is megakadályozzuk, ha az illető a Tisza Pártra vagy bármely más politikai pártra hivatkozik.
A 444 újságíróit a fentebb leírtakról az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa részletesen informálta, ennek ellenére hamis tartalommal jelentették meg mai cikküket.
Kiadó: Miniszterelnöki Kabinetiroda