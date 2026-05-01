A Mol megvásárolja az O&GD közép- és a kelet-magyarországi érdekeltségeit

Szerző: MTI

2026. május 1. 08:08

A Mol újabb hazai szénhidrogén-termelési érdekeltséggel erősíti Magyarország energiabiztonságát, a vállalat megvásárolja a kőolaj-, földgáz-kutatással és termeléssel foglalkozó O&GD részesedését a középső és keleti országrészben található szénhidrogén bányatelkeiben a kapcsolódó infrastruktúrával együtt. A tranzakciónak köszönhetően a Mol napi termelése várhatóan körülbelül 900 hordó egyenértékkel nő, az új területek pedig további kutatási lehetőségeket kínálnak - közölte a Mol az MTI-vel.

Ismertették, hogy a Mol

a már meglévő 49 százalékos részesedése mellett veszi meg az O&GD fennmaradó 51 százalékos részesedését

a közép-magyarországi Mogyoród, Nagykáta és Ócsa koncessziós területeken található bányatelkekben. Ezeken a területeken találhatók a már termelésben lévő Tura-D-3 és Galgahévíz-4 olajkutak, amelyek a teljes részesedés megszerzésével további napi 700 hordó egyenérték mennyiséggel növelik a Mol hazai termelését.

Részletezték, hogy a mostani ügylet részeként a Mol tulajdonába kerülnek az O&GD további kelet-magyarországi érdekeltségei is, az Újléta, Nádudvar koncesszió, a Berettyóújfalu koncesszió 50 százaléka, valamint a Penészlek bányatelek és a Konyár gázelőkészítő üzem.

Az itt található 22 kút összesen körülbelül napi 200 hordó egyenérték szénhidrogén-termelést jelent,

míg a jelentős gázinfrastruktúra hozzájárul a Mol kutatás-termelési tevékenységének optimalizálásához.

Schubert Archibald, a Mol Magyarország Kutatás-Termelés ügyvezető igazgatója a közleményben kifejtette, a globális energiapiac bizonytalanságait diverzifikálással tudják ellensúlyozni, a legjobb forrás pedig mindig a hazai. A Mol az elmúlt öt évben mintegy 160 milliárd forintot fektetett a hazai kőolaj- és földgázkitermelésbe, amelynek köszönhető többek között a vecsési és somogysámsoni kutak felfedezése.

Az új találatok és a termelésoptimalizálás eredményeképpen a magyar termelés jelenleg 25 éves csúcson jár.

Az O&GD területei az eddigi tapasztalatok alapján ígéretesek, a 2025-ben megvásárolt Endrőd környéki területen már az év végén új gázlelőhelyet fedeztek fel 1760 méteres mélységben. A Nagykörű-D-2 nevű kút 2026 márciusában állt termelésbe, és napi 70 ezer köbméter gázzal látja el a Mol tiszaújvárosi üzemét - tette hozzá a szakember.

A Mol a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon, csaknem 1300 kőolaj- és földgázkúton termel. 2025-ben a hazai termelésből a kőolaj 47 százalékát (több mint 600 ezer tonna) és a földgáz közel 76 százalékát (csaknem 1,5 milliárd köbméter) a Mol biztosította. A Mol-csoport kőolaj-és földgázkitermelési portfóliójában szintén Magyarország a legjelentősebb, amely jelenleg a teljes termelés közel 40 százalékát adja - tájékoztatott a Mol.

A közleményben kitértek arra is, hogy a Mol és az O&GD közötti korábbi együttműködés több évre nyúlik vissza. 2023 nyarán a Mol 49 százalékos részesedést szerzett az O&GD három kutatási koncessziójában, majd 2024-ben közös munkájuk eredményeként

új, eddig ismeretlen kőolajlelőhelyet fedeztek fel Tura, majd 2025-ben Galgahévíz közelében.

Ezt követően 2025-ben a Mol megvásárolta az O&GD Endrőd környéki gázkitermelési érdekeltségeit.

A Mol-csoport nemzetközi portfóliójának részeként a vállalat kilenc országban rendelkezik olaj- és gázkutatási, illetve kitermelési eszközökkel, amelyből nyolc országban termel, Horvátországban, Azerbajdzsánban, Irakban, Kazahsztánban, Oroszországban, Pakisztánban, Egyiptomban és Magyarországon.

Annak érdekében, hogy a cég fenntartsa a frissített SHAPE TOMORROW stratégiája célját - azaz

a következő 5 évben napi termelési szintje legalább 90 ezer hordó olajegyenértéket érjen el -

a Mol tovább kívánja erősíteni nemzetközi portfólióját, és további stratégiai partnerségek kialakítására törekszik. Ennek megfelelően nemrégiben együttműködési megállapodásokat írt alá a kazahsztáni nemzeti olajtársasággal (KazMunayGas), az azerbajdzsáni nemzeti olajtársasággal (SOCAR), Törökország nemzeti olajvállalatával (Turkish Petroleum) és legutóbb Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC) - írták.