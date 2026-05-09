Amerikai vadászrepülők Irán felé tartó tankereket tettek mozgásképtelenné
Amerikai vadászrepülők mozgásképtelenné tettek iráni kikötők felé tartó olajszállító hajókat - közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) pénteken.
Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleménye szerint a két tartályhajó, a Sevda és a Sea Star III megpróbálta megsérteni az iráni kikötőkre vonatkozó blokádot, ezért
a haditengerészet F/A-18 Super Hornet vadászrepülői precíziós támadással mozgásképtelenné tették azokat.
Az egyik amerikai támadásról megjelent videófelvételen az látszik, hogy egy hajó motorházából a lövedék becsapódását követően láng csap ki és füst száll fel.
A CENTCOM közleménye hangsúlyozza, hogy
a Hormuzi-szoros Indiai-óceán felőli bejáratánál felállított, az iráni kikötőkre vonatkozó zárlatot az amerikai egységek minden eszközzel fenntartják.
Amerikai illetékesek a művelet körülményeiről azt is közölték, nagyméretű tartályhajókról van szó, amelyek üresen próbáltak eljutni az Ománi-öböl partján egy iráni kikötőbe. Washingtoni feltételezés szerint a hajók tárolókapacitása lehetőséget adott volna Iránnak, hogy a kitermelt kőolajat el tudja helyezni.
Az április 13-a óra tartó blokád rendkívül megnehezítette az iráni kőolajexportot, és
amerikai számítások szerint Irán tárolókapacitásainak végére ért,
ami azt jelenti, hogy meg kell kezdenie egyes olajkutak lezárását, illetve a kitermelés csökkentését.