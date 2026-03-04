Navracsics Tibor megvalósította Magyar Péter álmát

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

Magyar Péter Tapolcán helikopterezéssel gúnyolta Navracsics Tibort, aki mesterséges intelligenciával készült videóval válaszolt, megvalósítva a Tisza Párt elnökének álmát.

A Tisza Párt országjárásának tapolcai állomásán éles hangvételű megjegyzéseket tett a kormánypárti jelöltre Magyar Péter, a párt elnöke. Beszédében Navracsics Tibor kapcsán többek között azt mondta: szerinte a politikus a miniszterelnökkel együtt „bujdokolt” Tapolcán, ritkán jelenik meg testőrök nélkül, és ironikusan azt is felvetette, hogy helikopterrel közlekedik, illetve „miért ejtőernyőztették ide” a városba.

Navracsics Tibor a kijelentésekre először egy videóval reagált, amelyben Magyar Péter „füllentéseire” világott rá. Ezt követően azonban szokatlan eszközhöz nyúlt: közösségi oldalán egy újabb felvételt tett közzé, amely a mesterséges intelligencia segítségével készült. A videón a miniszter helikopterrel, testőrök kíséretében „érkezik meg” Tapolca városába.

A felvételhez fűzött bejegyzésében Navracsics Tibor ironikusan utalt a Tisza Párt elnökének korábbi mondataira, és azt írta: