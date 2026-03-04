A nap videója: két szabadon bocsátott magyar hadifogoly tért haza Szijjártó Péterrel

Szerző: Gondola

2026. március 4. 20:36

Vlagyimir Putyin moszkvai tárgyalásán jóváhagyta két kárpátaljai, kettős (ukrán–magyar) állampolgárságú, kényszersorozott magyar hadifogoly szabadon bocsátását Szijjártó Péter részére.

A kérdést előző napi telefonbeszélgetésük során már Orbán Viktor is felvetette, kérve az orosz fogságba került magyar állampolgárok elengedését. Putyin bejelentette, hogy a két érintett a magyar delegáció gépével térhet haza.

Szijjártó Péter kiemelte: Ukrajnában több kárpátaljai magyart is kényszerrel soroztak be, közülük sokan meghaltak, eltűntek vagy orosz hadifogságba kerültek.