Szijjártó Péter: a legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 5. 07:39

Szijjártó Péter Moszkvából hozta haza azt a két kárpátaljai magyar hadifoglyot, akiknek szabadon engedését Vlagyimir Putyin hagyta jóvá. A miniszter a béke fontosságát hangsúlyozta.

A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor csütörtök hajnalban megérkezett Budapestre az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiknek elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A két kárpátaljai magyar férfit szeretteik várták a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Ukrajnában most már több mint négy éve egy teljesen értelmetlen háború zajlik, egy olyan háború, amelynek kitörnie sem lett volna szabad, de a kitörés után két hónappal az isztambuli béketárgyalásokon mindenképpen véget kellett volna, hogy érjen.

"Nekünk, magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett" - hangsúlyozta, hozzátéve: a legfontosabb feladatunk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a szomszédban zajló háborúba."Nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, és minden egyes magyar embert meg kell védenünk ennek a háborúnak a következményeitől és magától a háborútól" - fogalmazott.

"Amíg, itt Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, addig mi minden magyar emberért ki fogunk állni, akit akarata ellenére ennek a háborúnak az áldozatává akarnak tenni" - hangsúlyozta.

"Sajnos sok magyart vittek el. Sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és voltak, akik hadifogságba kerültek. Most ők hazatérhetnek, most már biztonságban vannak, nekik már nem kell visszatérniük a háborúba - mondta.

"Szinte percre pontosan 24 órával ezelőtt indultunk el pont innen, és azért indultunk el, hogy többen jöjjünk haza, mint ahányan elmentünk, és ez mint láthatják sikerült is, hála Istennek" - tette hozzá.

A kényszersorozott, magyar állampolgársággal is rendelkező, magyar nemzetiségű férfiak a Szijjártó Pétert szállító repülőgéppel érkeztek Budapestre. Orbán Viktor miniszterelnök keddi telefonbeszélgetésükkor kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását Vlagyimir Putyintól.

Szijjártó Péter szerda este jelentette be a két kárpátaljai magyar kényszersorozott hadifogoly elengedését, miután tárgyalt az orosz elnökkel.