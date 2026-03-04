Orbán Viktor Pétervásárán: a Tisza Pártot az ukránok finanszírozzák, ez le is van írva

Szerző: Gondola

2026. március 4. 05:07

Orbán Viktor a 2026-os választási kampány részeként Pétervásárán tartott fórumán hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt finanszírozása Ukrajnából történik.

A miniszterelnök a Tisza párt ukrajnai finanszírozására vonatkozó megállapításait nem feltételezésre alapozza, hanem egy, a nemzetbiztonsági bizottság elé terjesztett írásos jelentésre. A miniszterelnök úgy fogalmazott:

az ukránok azért támogatják a pártot, mert ukránbarát kormányt szeretnének Magyarország élén, míg ő a magyar érdekeket képviseli.

A kormányfő szerint a 2026-os választás tétje az, hogy magyarbarát vagy ukránbarát kormány alakul-e. Beszédében hangsúlyozta: Magyarországnak ki kell maradnia az orosz–ukrán háborúból, nem küldhet katonákat, fegyvereket vagy pénzt Ukrajnába, és nem szabad részt vennie az ország finanszírozásában sem.

Úgy vélte, Nyugat-Európa a frontvonalon akarja megnyerni a háborút, és a következő években akár európai katonák is megjelenhetnek az ukrán fronton. Szerinte az Ukrajnának nyújtott hitelek és fegyverkezési igények hosszú távon eladósítják Európát, ezért Magyarországnak ebből ki kell maradnia.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az ország biztonságához erős kormányra, stabil parlamenti többségre és nemzeti egységre van szükség. Úgy fogalmazott: nem állítja, hogy nincs nála jobb miniszterelnök Magyarországon, de szerinte nála senkinek nincs nagyobb esélye arra, hogy az országot távol tartsa a háborútól.

A kampány kapcsán mozgósításra buzdította támogatóit, aktivisták jelentkezését kérte, és hangsúlyozta: a választást a szervezettség és a munka dönti el. Úgy látja, az ellenfél mozgósítottsága jelenleg magasabb, ezért a Fidesz támogatói részéről nagyobb aktivitásra van szükség.

Beszédében kitért a migráció kérdésére is, amelyet civilizációs jelentőségű ügynek nevezett. Szerinte Magyarország az egyetlen európai ország, amely megállította a migrációt, és a kormány továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot. Emellett a munkaalapú társadalom és a családpolitika eredményeit hangsúlyozta: a családtámogatási rendszer bővítését, az adókedvezményeket, az anyák személyi jövedelemadó-mentességét, az otthonteremtési programokat és a nyugdíjintézkedéseket.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a 2026-os választás elsősorban biztonsági és szuverenitási kérdés, amelynek fő tétje Magyarország háborún kívül tartása, a migráció elutasítása és a család- valamint munkaalapú politika folytatása.