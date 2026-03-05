Soltész Miklós: a háború elől menekülőknek nyújtott segítség 100 milliárd forintba került a magyar nemzetnek

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 5. 14:34

Magyarország több mint 100 milliárd forintot fordított az ukrajnai menekültek megsegítésére; több százezer ember kapott szállást, ellátást és utazási támogatást.

Az orosz-ukrán háború elől menekülőket célzó segítségnyújtás 100 milliárd forintba került a magyar nemzetnek, "mi tesszük a dolgunkat és ez a feladatunk" - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Beregsurányban csütörtökön.

Soltész Miklós a település egykori segítségpontján tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett: a 2022. február 24-én kitört konfliktus hatalmas feladatot és rengeteg munkát adott a magyar-ukrán határ melletti településeknek, Kárpátaljának és lényegében az egész országnak.

Több mint 1 millió 461 ezer ember menekült el Magyarországon keresztül Ukrajnából, ebből 674 ezer embernek segítettünk - fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: szállást, étkezést és egészségügyi ellátást biztosítottak több százezer menekültnek, a számukra létrehozott ingyenes vasúti utazást 1,1 millióan vették igénybe, a magyarországi iskolákba és óvodákba körülbelül 5500 ukrán gyermek jár, ezen felül a táboroztatásokban és nyaralásokban az elmúlt években 25 ezer gyermek és felnőtt vehetett részt.

A kormánypárti politikus kifejtette: a karitatív szervezeteken keresztül 5700 tonna segélyt juttattak el Kárpátaljára és Belső-Ukrajnába élelmiszer, gyógyszer és különböző technikai felszerelések formájában.

"Mindez a segítségnyújtás, amely nem a magyar gazdaságot érinti abban a tekintetben, hogy mi mindent kellett még a háborúra költenünk ezen felül, csak a segítségnyújtás 100 milliárd forintba került magyar nemzetnek, Magyarországnak" - fogalmazott Soltész Miklós.

Az államtitkár hangsúlyozta: ennek ellenére az ukrán politikai vezetés azóta is "zsarol minket, támad, fenyeget és beleavatkozik a magyar választásokba".

"Azt kell mondanom, hogy mi tesszük a dolgunkat és ez a feladatunk, fegyvert nem fogunk továbbra sem szállítani, katonát sem fogunk soha adni ebbe a háborúba, de minden segítséget megadunk" - jelentette ki.

A sajtótájékoztatón az államtitkár köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vállalt a menekültek ellátásában, Záhony, Barabás, Lónya, Beregsurány, Tiszabecs, Aranyosapáti és a kárpátaljai Asztély polgármestereinek munkáját pedig emléklappal köszönte meg.