Dr. Simicskó István: A választás tétje az, hogy megmarad-e a családtámogatási rendszer és a rezsicsökkentés

Szerző: MTI/Kdnp.hu

2026. március 5. 08:37

A választás egyik nagy tétje az, hogy megmarad-e a családtámogatási rendszer és a rezsicsökkentés, amely nagy segítség a magyar családoknak - jelentette ki a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője szerdán, a párt országjárásának szegedi állomása után tartott sajtótájékoztatón.

Nem mindegy, hogy a magyar családoknak háromszoros vagy négyszeres rezsiárat kellene majd fizetniük, hiszen brüsszeli elvárás az olcsó orosz fosszilis energia kizárása az EU-ból, amiben a Tisza Párt partner is lenne - mondta Dr. Simicskó István.

Kiemelte:

a Tisza Párt ténykedése veszélyeket hordoz.

A kereszténydemokrata politikus beszámolt arról: a környékbeli politikai vezetőkkel folytatott beszélgetésen volt szó a társadalom megosztottságáról, a kampányban megjelent gyűlöletről, amelyet szerintük a Tisza Párt megjelenése idézett elő.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a világban újabb és újabb háborúk robbannak ki, érezhető és látható annak a veszélye, hogy a brüsszeli döntéshozók nem távolodnak a háborútól, nem a békét szolgálják, hanem egyre inkább, egyre mélyebben beavatkoznak az orosz-ukrán háborúba.

Az EU kilencvenmilliárd eurós hitelt vesz fel, amit Ukrajnának szán: hatvanmilliárd menne az ukrán hadseregre, fegyverekre, lőszerekre, harmincmilliárd pedig Ukrajna működésére. Ezzel teljes mértékben eladósítják az EU tagállamait – hangsúlyozta a frakcióvezető. Hozzátette, a brüsszeli vezetők az Európai Uniót át akarják alakítani, egyfajta sajátos háborús felkészítés zajlik.

Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke arról beszélt, hogy az országjárás állomásain a vármegyei közélet vezetőivel egyeztetve a párt vállalásokat is megfogalmaz. A KDNP kiemelt felelősséget érez a teremtett környezet megóvása, megvédése, valamint a klímaváltozás okozta kihívásokkal kapcsolatos feladatok tekintetében is – közölte.

Kitért arra: az egyeztetésen szó esett a petícióról, amelyet a KDNP Védjük meg a mindennapjainkat! címmel indított azért, mert kiderült, hogy a Tisza Párt egy 1300 milliárd forintos megszorító csomaggal készül „megajándékozni” a magyar embereket. Ebből az 1300 milliárdból háromszázmilliárdot az egyházi közfeladatot ellátó intézményektől kíván „bevasalni”, ami azt jelenti, hogy elvonnák a támogatásokat az egyházi óvodáktól, iskoláktól és az egyházi idősotthonoktól, ezzel kifejezve azt is, hogy másodrendű állampolgárként kezelik az egyházi intézményekbe járó gyerekeket és szüleiket – fejtette ki Latorcai Csaba.

Leszögezte, ezzel szemben fel kell lépni, tiltakozni kell e diszkriminációs szándék ellen. Magyarországon több mint ötszáz olyan település található, ahol jelenleg az oktatást, az idősellátást csak egyházi intézmény végzi, tehát a Tisza Párt tervezett intézkedése – amellyel megsarcolná az egyházi intézményeket – megszüntetné ezeken a helyeken az oktatást és az idősellátást.

A Fidesz-KDNP kormány minden esetben a helyben élők helyben boldogulását kívánja elősegíteni, támogatni, és a helyi élhetőség javítása az, amire a választók számíthatnak ránk most és a jövőben egyaránt – összegzett az ügyvezető alelnök.