Magyar Pétert hidegen hagyják zsidó nemzettársaink igényei - Csercsa Balázs kijelentéseire reagált Weisz Péter zsidó hitközségi elnök

Szerző: Molnár Pál

2026. március 3. 20:06

Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoportjának lemondott vezetője tisztázta: a párt zsugorítani akarja az egyházak támogatását. Miután emlékezetünkben él, hogy a párt szélsőséges vezetője platóról rikoltozott a templomból kivonuló hívekre, ez keveseket lep meg. Zsidó nemzettársaink törekvései sem érdeklik az extrém pártvezetőséget.

Van, aki szerint az egyházügyeket "két ember is el tudná végezni" - nyilatkozta a Gondolának Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoportjának lemondott vezetője. Kiderült, Magyar Pétert a zsidó-keresztény értékrend sem érdekli: őt a személyes érdekrendje foglalkoztatja. Dr. Weisz Pétert, a Barankovics István Izraelita Műhely- és a Gyöngyösi Zsidó Hitközség elnökét kérdeztük.

- Elnök úr, a Tiszta Párt egyházügyi elképzeléseiről miért jut eszünkbe, hogy a kommunizmusban az Állami Egyházügyi Hivatal (AEH) kettőnél sokkal több emberből állt?

- Az elmúlt években többször foglalkoztam azzal, hogy

az Európai Unió alapvetően nem erkölcsi intézmény,

hiszen az alapokmányából hiányzik a zsidó-keresztény valláserkölcsre, a közös hitbeli mondanivalóra való utalás. A vallásosság és a hívő emberek tisztelete hiányzik az alapokmányból. Nem csoda, hogy annak a pártnak, amely hűen igazodik az Európai Unió vezető rétegének, a Néppártnak az elvárásához, az ugyanezt az ideológiát folytatja, ami alapvetően kommunikációjában kettős.

- Csercsa elmondta: "kidolgoztam egy kompromisszumos javaslatot a bulinegyed és a hagyományos zsidó kulturális negyed közti ellentét feloldására. Ezután eljuttattam a tervet a Tisza Párt több vezetőjének, de jellemzően még csak válaszra sem méltattak." Ez a politikai stílus milyen mögöttes tartalmakra utalhat?

- Ez egy általános szisztéma. A hit nincs benne az Európai Unió alapokmányában, holott ez stratégiai kérdés. Az európai emberek nagy része hívő keresztény és vallja a zsidó-keresztény értékeket. Nyilvánvaló, hogy a Magyar Péter értékrendjében sincs meg a hívő emberek tisztelete. Pedig a hívő emberek nem csak a templomba járást jelentik. Hanem jelentik a szociális intézményeket, az egészségügyi intézményeket, ezek infrastruktúráját.

Tiszteletben kellene tartani a hívő emberek véleményét.

Egy vagy két odalökött szóval ezt nem lehet megoldani. Magyarország kormánya több mint egy évtizedes munkát fektetett abba, hogy az egyházak olyan szinten érvényesüljenek, amilyen szinten a képességeik szerint tudnak is. Ma már egyre többen adják egyházi intézményekbe a gyermekeiket, hiszen ott erkölcsi nevelést kapnak és magas szintű oktatást. Különvéleményt fogalmazhatnak meg a zsidók, de Európában sajnos nem fontos a zsidó értékrend, a politikusok a Bibliát sem ismerik. Mi van a Bibliában? Az, hogy aki téged átkoz, önmaga is átkozottá válik.

A Bibliában a legtöbbet előforduló szó a béke, ideje volna foglalkozni európai szinten is a békével és nem a háborúval. Békét az emberek fejében, békét a lelkekben.

De ezt nem lehet úgy megvalósítani, hogy egy ezeréves zsidó-keresztény kultúrát átengedünk másnak. Európában van egy őshonos muszlim kisebbség. Ápoljuk értékeiket. De ápolni kéne a határokon túli magyar emberek kisebbségi jogait. És a többi kisebbség jogait is. Mindamellett nem kötelező felborítani az egyensúlyt. Európa zsidó-keresztény erkölcsre épült. Ideje volna ezt beépíteni az alapokmányba.

- A Tisza párt vallásos emberekhez való viszonya sokakat a kommunizmusra emlékeztet. Ez miért aggasztó?

- Polgári gondolkodású zsidó vagyok, erről csak azt tudnám és tudom mondani, amit a saját felekezetem tolmácsolhat nekem. A MAZSIHISZ-nek tagja vagyok, mert a gyöngyösi zsidó hitközség tagja a szervezetnek. Ugyanakkor a műhelyem a polgári gondolkodás középpontja. Ott tapasztaljuk, hogy

Magyar Péternek bőségesen van elfogadhatatlan megnyilatkozása.

Zsidó kérdésekben érdemes olyan ember véleményét is kikérni, aki ezekben az ügyekben jártas.

Lehet, hogy pont a konzultáció hiánya miatt elfelejtettek neki szólni, hogy nálunk felvenni szokás a sapkát, nem levenni.

Főkép montázs: Magyar Péter sapka nélkül, rövidujjúban a Dohány utcai Zsinagógában és Weisz Péter zsidó hitközségi elnök.