Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye
Szerző: MTI
2026. január 24. 10:05
Magyarország területére 2026. január 23-án 0 óra és 24 óra között
az ukrán-magyar határszakaszon 4114 fő lépett be.
A beléptetettek közül a rendőrség 10 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.
