Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye

Szerző: MTI

2026. január 24. 10:05

Magyarország területére 2026. január 23-án 0 óra és 24 óra között

az ukrán-magyar határszakaszon 4114 fő lépett be.

A beléptetettek közül a rendőrség 10 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság