A Vasút a balatoni vonalakon már készül a főidényre

Szerző: MTi/Gondola

2026. március 20. 19:06

A MÁV a balatoni vonalakon már készül a főszezonra, és a hétvégére is - írta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója pénteken a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében.

Kiemelte, karbantartások zajlanak a 30-as, majd a 29-es fővonalon, jelenleg a Székesfehérvár-Lepsény szakaszon dolgoznak. A vágányzár a nyári felkészülés része, hogy a szezonban is megbízható, kiszámítható menetrendet biztosíthassanak.

Hangsúlyozta,

a jelenleg is zajló komplex munkák célja a pálya állagának megőrzése, további romlás megelőzése,

Székesfehérvár és Szabadbattyán között az óránként 80 kilométeres sebességkorlátozás megszüntetése, a sebességkorlátozások elkerülése.

Mivel hétvégére jó idő várható, ezért erős kiránduló- és kerékpáros forgalomra készülnek a Balaton irányába. A várhatóan erős utasforgalom miatt - a szokásos pénteki és vasárnapi erősítéseken felül - további járaterősítéseket rendelt el - tette hozzá.

Részletezte, hogy a Kék Hullám vonatokat többletkocsikkal erősítik meg,

a Székesfehérvár-Balatonfüred viszonylaton minden vonat erősítéssel, így dupla FLIRT-tel közlekedik.

A vezérigazgató azt javasolta, hogy a kerékpározni vágyók jobbára a Balaton északi partjára utazzanak, ebbe az irányba többletkapacitásokkal készültek, szombaton és vasárnap délelőtt és délután a Budapest-Tapolca közötti egyes vonatokat külön kerékpárszállítókocsikkal kiegészítve közlekedtetik.

Hozzátette, ezen a hétvégén a vágányzár miatt lezárt Székesfehérvár-Lepsény között pótlóbuszok közlekednek, amelyeken a kerékpárszállítás nem biztosítható, így az esetleges kerékpárszállításról korlátozott számban, de külön járművekkel gondoskodnak, a lezárt útvonalon nagyobb pótlóbusz-kapacitással készülnek.

Húsvétig a Balaton északi partján is befejezik a pálya kiemelt igénybevételre történő felkészítését.

A MÁV közleményben arról tájékoztatott, hogy a Balatonon kívül más kiemelt turisztikai célpontokra is készülnek.

A Tisza-tó sebesvonat hétvégenként már két poggyászteres kocsival közlekedik Tiszafüredre,

és a Debrecen-Füzesabony közötti szerelvényeken ugyancsak nagyobb kerékpáros kapacitást biztosítanak.

A Bakonyt átszelő Győr-Veszprém vonalon közlekedő szerelvényekhez további, kerékpárszállításra alkalmas kocsit csatolnak. A Börzsöny lábai mellett haladó, nemrég jelentősebb karbantartással feljavított Vác-Diósjenő-Balassagyarmat vonalon pedig minden második vonat kap erősítést, növelve a biciklik szállításának lehetőségét - tájékoztatott a MÁV.