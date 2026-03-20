Hímes nap a Néprajzi Múzeumban - a berzselést is bemutatják!

Szerző: MTi/Gondola

2026. március 20. 18:08

Húsvéti vásárral, kézműves foglalkozásokkal és családi előadásokkal várják a látogatókat a Néprajzi Múzeumban március 28-án, a Hímes nap elnevezésű rendezvényen.

A szervezők közleménye szerint

a Hagyomány és Forma vásáron a látogatók harminc képzőművész, formatervező és kézműves munkái közül válogathatnak.

A délelőtti program a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében megvalósuló, ingyenes Bach és a népzene című koncerttel indul, amely a barokk mesterművek és a magyar népzenei motívumok kapcsolatát mutatja be. A gyerekeket Écsi Gyöngyi bábos meseszínháza várja, aki az Angyalbárányok című gömöri népmesét adja elő.

A rendezvény fókuszában a népi díszítőművészet áll: az érdeklődők

megismerhetik a tojásírás, a berzselés és a tojáskarcolás fortélyait.

A mesterek bemutatóin betekintést nyerhetnek a palóc, a beregi és a pásztorművészet motívumvilágába. A kékfestő műhelyben hagyományos eljárásokat mutatnak be, a Néprajzi szalonban pedig közösségi alkotásra nyílik lehetőség.

A program során a Néprajzi Múzeum gyűjteményéből régi hímestojás-rajzokat mutatnak be, a tematikus tárlatvezetéseken pedig egyebek mellett a húsvéti ünnepkör tárgyi és szimbolikus jelentését, valamint a falusi tavaszi hagyományokat járják körül. A látogatók emellett

filmválogatást láthatnak a Kárpát-medence húsvéti szokásairól, a családokat pedig játékos felfedezőút várja a kiállítóterekben.

A programkínálatban vadon termő növények gasztronómiai bemutatója, fermentált italok készítése, méhészeti előadás és méhviasz mécses workshop is szerepel.

Délután a Tímár Sára Trió tavaszköszöntő hangversenyét hallhatja a közönség.

A tájékoztatás szerint a vásár területére a belépés díjtalan, míg a kiegészítő programok és a kiállítások kedvezményes, 2500 forintos jeggyel látogathatók.