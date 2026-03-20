Ukrán dezinformációs ostrom a magyar politika ellen - Szijjártó Péter nevetségessé teszi kijevi kollégáját

2026. március 20. 11:40

Szégyentelen álhírhadjáratba kezdett Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azzal, hogy az oroszok Orbán Viktor oldalán avatkoznak be a parlamenti választásba a kárpátaljai magyarok felhasználásával − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint Budapesten.

Az információs hadviselés a hibrid háború alapvető eleme. A legbölcsebben információs fortéllyal tudunk védekezni ilyen jellegű attak ellen. Bánó Attila Európa-érmes publicista szerint.

"A leghatásosabban úgy tudunk védekezni, ha megőrizzük a higgadtságunkat, rámutatunk az ellenfél csalárd módszereire és valódi szándékaira.

Szijjártó Péter nem először áll sorompóba, és utasítja vissza a magyar kormánnyal szemben barátságtalan ukrán külügyminiszter provokációit és rágalmait."

Az oroszok állítólagos beavatkozásával kapcsolatban külügyminiszterünk többek között így nyilatkozott: „Minden eszközt bevetnek azért, hogy a Tisza Párt nyerje a választást. Minden eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a Tisza Pártot segítsék, kezdték az olajblokáddal, s folytatták egy totális energiablokád kísérletével, aztán jött a halálos fenyegetés a miniszterelnöknek, valamint a fenyegetés a miniszterelnök gyerekeinek és kiskorú unokáinak,

most pedig az ukrán külügyminiszter kezdett szégyentelen álhírhadjáratba, ráadásul a kárpátaljai magyar testvéreink felhasználásával”.

Bánó Attila megfogalmazása szerint: "Andrij Szibiha legújabb támadása része az ellenünk folytatott aljas politikai nyomásgyakorlásnak. Elképesztő arcátlanságnak tartom, hogy miközben az ukrán vezetés leplezetlenül beavatkozik hazánk belügyeibe és nyíltan támogatja az ellenzéki Tisza Pártot, aközben az oroszokat vádolja a választási kampányba való beavatkozással. Nagyon gyenge és elcsépelt trükk. Hasonló ahhoz, amit Magyar Péter pártja alkalmaz időről időre."

Mint tudjuk,

a balliberális szélsőség bevett módszere, hogy a saját szégyenteljes cselekedeteiket tagadják, viszont hasonlókkal vádolják az ellenfelüket.

Sokak szerint ezt teszi nálunk a Tisza Párt, és néhány kormányellenes garnitúra.

Emlékezhetünk, Donald Trump legutóbbi kampánya során a demokraták és a hozzájuk húzó sajtó telekürtölte a világot, hogy az oroszok titkos informatikai módszerekkel segítették Trumpot. Jóval később − a közelmúltban − hiteles forrásokból derült ki, hogy a meséből semmi nem volt igaz, az oroszok nem avatkoztak be. A rágalom kiagyalóinak és terjesztőinek az volt a célja, hogy rombolják Trump választási esélyeit. Melléfogtak, Trump győzelmét nem tudták megakadályozni, viszont lelepleződött a turpisság.

Bánó Attla véleménye szerint:

"Szibiha úr az említett rágalommal Magyar Péter esélyeit szeretné javítani.

És ezt a célt szolgálják Zelenszkij elnök olaj bojkottja, az Orbán Viktornak címzett életveszélyes fenyegetések és a különféle ellenséges lépések kilátásba helyezése. A magyarokat azonban nem lehet megfélemlíteni. Álljuk a sarat. Mi a magunk módján verjük vissza a támadásokat. Úgy, hogy április 12-én, demokratikus választáson mérünk biztos vereséget a Tisza Pártra, a Zelenszkij-diktatúra hazai szövetségesére" - zárta nyilatkozatát az Európa-éremes publicista.

Főképen: Bánó Attila Európa-érmes újságíró. Fotó: Gerszenyi Krisztián