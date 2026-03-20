Terrortámadás Csehországban - migránsok gyújtogattak

Szerző: MTI

2026. március 20. 21:07

Felgyújtottak pénteken a reggeli órákban egy ipari raktárépületet a Prágától keletre fekvő Pardubicében. A gyújtogatás elkövetőjeként a The Earthquake Faction csoport jelentkezett - jelentette az Aktuálne.cz hírportál, amelyet a csoport e-mailben tajékoztatott.

"Ma kora reggel egy

földalatti csoport felgyújtotta az izraeli fegyverek gyártásának kulcsfontosságú központját"

- idézi a hírportál azt az e-mailt, amelyet egyik riporterük kapott. A palesztinbarát, Izrael ellenes csoport szerint a raktár felgyújtása összefügg Izrael gázai harci műveleteivel. A raktártűz részben átterjedt a szomszédos adminisztrációs épületre is.

Az X közösségi hálózaton röviddel azután megjelent egy videó, amely állítólag a raktár felgyújtását mutatja.

A rendőrség bűncselekmény szándékos elkövetésének gyanújával vizsgálja az esetet. Lenka Bradácová, prágai államügyész szerint

terrorizmus gyanús esetről van szó.

Andrej Babis kormányfő bejelentette: este hat órára összehívta a cseh nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülését.

A pardubicei ipari zónában működik egyebek között az LPP Holding cseh cég, amely szerződést kötött az izraeli Elbit Systems céggel drónok kifejlesztéséről és gyártásáról. A The Earthquake Faction földalatti palesztin csoport ezek ráktárhelyiségét gyújtotta fel. Azt állítják, hogy akciójukkal az Izrael számára gyártott fegyvereket kívánták megsemmisíteni.

A szervezet közlése szerint akciójukban senki nem sérült meg, de a fegyvergyár berendezéseit sikerült megsemmisíteni.