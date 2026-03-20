Orbán Viktor Brüsszel után Szentendrén folytatja országjárását

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 20. 14:04

Orbán Viktor országjárása Szentendrén, a Fő téren folytatódik március 20-án, pénteken 18 órakor.

A miniszterelnök a brüsszeli tárgyalásokat követően érkezik a Dunakanyarba, ahol személyesen találkozik Pest vármegye 4. választókerületének lakóival, ahol a Fidesz-KDNP térségi országgyűlési képviselő-jelöltje Vitályos Eszter - közölte a Dunakanyari Napok.

Orbán Viktor csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülése előtt nyilatkozva hangsúlyozta: az ukrán olajblokád ügyében Magyarországnak saját kezébe kell vennie a megoldást, mivel – megfogalmazása szerint – Brüsszel Ukrajna oldalán áll.

A kormányfő kijelentette, hogy addig nem támogat Ukrajnát érintő uniós döntéseket, amíg Magyarország nem jut hozzá a neki járó olajhoz. A miniszterelnök a magyar érdekek védelmében Brüsszelben vétót emelt a Kijevnek szánt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítása ellen.

A szentendrei rendezvény a „béke és biztonság” melletti kiállás jegyében zajlik majd, és a brüsszeli csúcsot követően várhatóan kiemelt jelentőségű beszéd hangzik el. Orbán Viktor a Békemeneten úgy fogalmazott: „ma még ünnepelünk, de holnap kilovagolunk”, utalva arra, hogy az ünnepi időszak után folytatódik a politikai munka és az országjárás, ennek részeként érkezik pénteken Szentendrére.

A szervezők minden érdeklődőt várnak a szentendrei Fő térre, és arra biztatják a résztvevőket, hogy családtagjaikkal és barátaikkal együtt érkezzenek az eseményre.