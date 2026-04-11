Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2026. április 11. 21:05
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 15. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
16 (tizenhat)
26 (huszonhat)
45 (negyvenöt)
70 (hetven)
88 (nyolcvannyolc)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 2 475 845 forint;
3 találatos szelvény 2410 darab, nyereményük egyenként 31 505 forint;
2 találatos szelvény 75 047 darab, nyereményük egyenként 3825 forint.
Joker: 589994
Egy telitalálat volt a Jokeren, nyereménye 42 018 480 forint.