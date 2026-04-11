Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2026. április 11. 21:05

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 15. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

16 (tizenhat)

26 (huszonhat)

45 (negyvenöt)

70 (hetven)

88 (nyolcvannyolc)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 2 475 845 forint;

3 találatos szelvény 2410 darab, nyereményük egyenként 31 505 forint;

2 találatos szelvény 75 047 darab, nyereményük egyenként 3825 forint.

Joker: 589994

Egy telitalálat volt a Jokeren, nyereménye 42 018 480 forint.