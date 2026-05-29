Börtönbüntetésre ítéltek egy volt horvát kormánytagot korrupció miatt

Szerző: MTI

2026. május 29. 15:07

Nem jogerősen két és fél év börtönre ítélte pénteken a zágrábi megyei bíróság Bozidar Kalmeta volt horvát tengerészeti, közlekedési és infrastrukturális minisztert egy megismételt korrupciós perben, amelyben korábban felmentették - közölte a horvát N1 televízió.

Kalmeta a 2003 és 2009 között kormányzó, jobbközép Sanader-kormány minisztere volt. Az ítélet szerint minisztersége idején részt vett abban a megállapodásban, amelynek alapján

állami út-, kikötő- és más közlekedési beruházásokhoz kapcsolódó szerződésekből tanácsadói szolgáltatásokon és hamis számlákon keresztül vontak ki pénzt.

A bíróság megállapítása szerint a rendszerben mintegy 2,5 millió eurót vettek fel jogtalanul.

Kalmetát részben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték: a két év és hat hónapos büntetésből tíz hónapot kell letöltenie, míg a fennmaradó részt négy év próbaidőre felfüggesztették. Emellett 81 ezer euró kártérítést kell fizetnie a horvát államnak. Az ügyben rajta kívül további öt embert vádoltak meg.

Az ítélet nem jogerős. A megismételt eljárásra azután került sor, hogy a horvát legfelsőbb bíróság 2022 szeptemberében hatályon kívül helyezte Kalmeta korábbi, nem jogerős felmentő ítéletét. A volt minisztert az eredeti vádiratban azzal vádolták, hogy

munkatársaival több mint 15 millió kunán - mai árfolyamon mintegy 727 millió forinton - és 850 ezer eurón osztozott.

A módosított vádirat szerint a horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség, az USKOK azzal vádolta Kalmetát, hogy valamivel több mint 220 ezer eurót szerzett meg jogtalanul állami közlekedési beruházásokhoz kapcsolódó szerződésekből. A korábbi eljárásokban ennél nagyobb, félmillió eurót meghaladó jogtalan vagyoni haszon megszerzésével vádolták.

Az ügyészség szerint a volt miniszter egy másik vádpontban az állami költségvetést is megkárosította egy, a közlekedési tárca által megrendelt promóciós anyaggal. A vád szerint az ezzel okozott kár 81 247 euró volt.

A HAC-Remorker-ügy a horvát autópálya-építésekhez kapcsolódó egyik legismertebb korrupciós eljárás. A HAC a horvát állami autópálya-kezelő vállalat, a Remorker pedig az a

cseh közvetítő cég volt, amelynek számlájára a vád szerint a kenőpénzek egy részét befizették.

Az ügyészség szerint a 2000-es években több útépítési és fenntartási megbízásnál túlárazott szerződésekkel és fiktív számlákkal vontak ki pénzt az állami vállalatból.